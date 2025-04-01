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澳門3月博彩毛收入增0.8%

澳門博彩監察協調局數據，3月博彩毛收入按年微增0.8%，至197億澳門元，基本符合分析師此前預測的「按年持平」，仍較疫情前2019年的水平低24%。首三月累計增0.6%，至576.57億澳門元。