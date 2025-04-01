文章日期：2025年4月1日 14:17
澳門博彩監察協調局數據，3月博彩毛收入按年微增0.8%，至197億澳門元，基本符合分析師此前預測的「按年持平」，仍較疫情前2019年的水平低24%。首三月累計增0.6%，至576.57億澳門元。
其他報道
港交所羅博仁：今年將ETP一級市場申購及贖回機制數碼化
FedEx伙香港郵政 擴香港自助取貨網絡
【有片：埋身擊】商品貨幣走勢偏軟 現水平不宜心急買入
《大公報》：大義面前無小事 長和須尊重國家利益 立即終止交易
游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」宣布今年10月停運
半日沽空金額減23% 南方恒生科技減27%
大快活：羅輝承辭任行政總裁 李碧琦接任
恒指半日升244點 科指升1.8% 北入44億 小鵬升8% 石藥升12%
軟銀擬報尋求165億美元貸款 創該公司紀錄
滬深三大指數半日向上 滬指升0.59%
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見7周低
京東在港開啟新一輪商家招募計劃 限時不收年費及佣金
中國高速傳動附屬就資金挪用案向豐盛等提訴訟 股價升1.14%
財新中國3月製造業PMI升至51.2 勝預期 創4個月高 連續6個月高於50