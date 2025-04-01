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警方調查小米SU7事故 小米曾挫逾6% 見6周低

小米（1810）微博公告，3月29日，一輛小米SU7標準版在德上高速公路池祁段行駛過程中遭遇嚴重交通事故，目前已配合警方調查、取證等各項工作。

據南方日報報道，4月1日，網傳視頻及圖片顯示，安徽一新能源車撞上高速公路中間護欄起火燃燒。另有目擊者稱小米SU7車上3人已去世。小米聲明未提及傷亡人數細節。

公告稱，據初步了解，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速。隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。

小米曾跌最多6.1%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為6.58%。低見46.2元，是2月18日44.7元後最低。現報46.7元，跌5.08%。連跌4日，累計跌7.24元，對上一次連跌4日是3月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月21日。成交金額增20.13%，至203.3億元，是3月25日後最多，當日達717.95億元。

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