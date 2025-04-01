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巴郡據報委託銀行發行日圓債券 疑為增持日股鋪路

《彭博社》引述知情人士報道，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（BRK.A、BRK.B）擬在全球市場發行日圓債券。巴郡自2019年起定期發行日圓債券，以此籌集日圓資金購買日本股票。去年10月發行2,820億日圓日圓債券，是公司最大發行日圓債券規模。

知情人士透露，巴郡已委託美銀證券和瑞穗證券進行潛在的基準SEC註冊債券發行，取決於市場狀況，或於近期進行。

巴菲特2020年8月起開始買入日本五大商社股份，分別為伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事。今年2月，巴菲特表示，尋求增加對日本五大商社的持股比例。他最初將有關持股保持在10%以下，但隨著接近限制，這些公司已同意「適度」放寬上限。

 

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