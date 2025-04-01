《彭博社》引述知情人士報道，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡（BRK.A、BRK.B）擬在全球市場發行日圓債券。巴郡自2019年起定期發行日圓債券，以此籌集日圓資金購買日本股票。去年10月發行2,820億日圓日圓債券，是公司最大發行日圓債券規模。
知情人士透露，巴郡已委託美銀證券和瑞穗證券進行潛在的基準SEC註冊債券發行，取決於市場狀況，或於近期進行。
巴菲特2020年8月起開始買入日本五大商社股份，分別為伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事。今年2月，巴菲特表示，尋求增加對日本五大商社的持股比例。他最初將有關持股保持在10%以下，但隨著接近限制，這些公司已同意「適度」放寬上限。
其他報道
《大公報》：大義面前無小事 長和須尊重國家利益 立即終止交易
游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」宣布今年10月停運
恒指半日升244點 科指升1.8% 北入44億 小鵬升8% 石藥升12%
中國高速傳動附屬就資金挪用案向豐盛等提訴訟 股價升1.14%
財新中國3月製造業PMI升至51.2 勝預期 創4個月高 連續6個月高於50
恒指高開97點 科指升0.88% 網易升1.6% 小鵬升3.9%
道指升417點 納指見半年低 金龍指數連跌兩日 金價續創新高