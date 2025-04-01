復星國際（0656）去年盈轉虧，蝕43.5億元（人民幣，下同），董事長郭廣昌今日在上海業績會上表示，2024年的財務調整並非由於復星自身的運營不力或市場競爭力下降導致，而是一次性帳面價值調整的影響，並不影響復星的正常運營和核心產業的穩定發展。
他續稱，剔除菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營性現金流一直保持健康穩定。
復星國際於業績報告表示，去年虧損主要由於集團結合菜鳥項目實際進展，調整了2024年底所持有的菜鳥項目帳面價值，導致一次性非現金虧損約51億元所致。
對於復星未來的目標，郭廣昌表示，復星會繼續退出一些重資產項目，降低財務桿杆，保持「有進有退，進退平衡，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻一番，達到100億元。
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