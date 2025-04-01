復星國際（0656）去年 盈轉虧，蝕43.5億元（人民幣，下同）， 董事長郭廣昌今日在上海業績會上表示，2024年的財務調整並非由於復星自身的運營不力或市場競爭力下降導致，而是一次性帳面價值調整的影響，並不影響復星的正常運營和核心產業的穩定發展。

他續稱，剔除菜鳥項目帶來的帳面影響，復星產業運營利潤和經營性現金流一直保持健康穩定。

復星國際於業績報告表示，去年 虧損主要由於集團結合菜鳥項目實際進展，調整了2024年底所持有的菜鳥項目帳面價值，導致一次性非現金虧損約51億元所致。

對於復星未來的目標，郭廣昌表示，復星會繼續退出一些重資產項目，降低財務桿杆，保持「有進有退，進退平衡，同時繼續深化產業運營。目前復星產業運營利潤約49億元，希望未來能翻一番，達到100億元。

其他報道

泰國料地震對經濟僅造成短期影響 料經濟增長仍達3%

富途下午死機客戶無法買賣港股 發言人：已修復

巴郡據報委託銀行發行日圓債券 疑為增持日股鋪路

滬深三大指數午後個別走 滬指終止兩連跌

警方調查小米SU7事故 小米曾挫逾6% 見6周低

澳門3月博彩毛收入增0.8%

港交所羅博仁：今年將ETP一級市場申購及贖回機制數碼化

FedEx伙香港郵政 擴香港自助取貨網絡

【有片：埋身擊】商品貨幣走勢偏軟 現水平不宜心急買入

《大公報》：大義面前無小事 長和須尊重國家利益 立即終止交易

游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」宣布今年10月停運

半日沽空金額減23% 南方恒生科技減27%

大快活：羅輝承辭任行政總裁 李碧琦接任

恒指半日升244點 科指升1.8% 北入44億 小鵬升8% 石藥升12%

軟銀擬報尋求165億美元貸款 創該公司紀錄

滬深三大指數半日向上 滬指升0.59%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見7周低

京東在港開啟新一輪商家招募計劃 限時不收年費及佣金

中國高速傳動附屬就資金挪用案向豐盛等提訴訟 股價升1.14%

財新中國3月製造業PMI升至51.2 勝預期 創4個月高 連續6個月高於50

OpenAI融資3120億元 創歷來科企新高

滬深三大指數高開 人行進行649億人幣逆回購

恒指高開97點 科指升0.88% 網易升1.6% 小鵬升3.9%

英特爾：將剝離非核心資產