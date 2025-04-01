大市成交減少2.7%，但北水交易成交額增8.2%，至1214.36億元，是3月21日後最多高。北水交易成交額佔香港市場成交額增至24.26%，是2月27日後新高，當日報25.17%。北水淨流入198.64億元，增5.8倍，是3月12日262.11億元後最多。

小米曾跌最多6.3%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為6.58%。今曾低見46.1元，是2月18日44.7元後最低。今日收市跌5.49%，報46.5元，是2月17日後收市新低，當日報45.15元。連跌4日，累計跌7.45元，對上一次連跌4日是3月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月21日。成交金額增65.92%，至280.8億元，是3月25日後最多，當日達717.95億元。

資金流入三大指數ETF，盈富基金（2800）成交金額增41.57%，至243.5億元，是3月11日後最多，當日達404.6億元；恒生中國企業（2828）成交金額增30.55%，至164.96億元，是3月20日後最多，當日達178.9億元；南方恒生科技（3033）成交金額增40.95%，至66.81億元，是3月24日後最多，當日達73.5億元。

恒指今早高開97點，高位升337點，低位升3點，高低波幅333點。上升股份比例為37.99%，下跌為29.18%，無升跌為32.81%。

恒指收市升87點或0.38%，報23206點，大市成交金額2502億元，較上日減少2.76%，是3月28日2296.23億元成交後最少；國指升20點或0.24%，報8537點。恒生科技指數收報5407點，升0.23%。

藍籌股成交金額1091.91億元，佔大市成交43.64%；科指成份股成交金額763.84億元，佔大市成交30.52%；國指成份股成交金額999.79億元，佔大市成交39.95%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.49%，至174.23億元，佔大市成交6.96%。牛熊證成交金額85.33億元，增加2.73%；窩輪成交金額88.9億元，減少12.24%。

藍籌60隻升，21隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升10.93%，收報5.48元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.49%，收報46.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報83.2元，升5.58%；跌幅最大的是小米（1810）收報46.5元，跌5.49%。

恒指續低於10天線(23674.58點)。科指曾升穿50天線(5436.07點)。

北水南下合計淨流入198.64億元，較上日增加581.61%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。連續第8日流入，累計流入622.25億元，對上一次連續8日淨流入是2024年12月30日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1214.36億元，較上日增8.25%，佔香港市場成交額由上日的21.79%增至24.26%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.46%，是3月27日後最大升幅，當日升幅為1.63%。高見23456.58點，是3月28日23775.3點後最高。今日收市報23206.84點，是3月28日後收市新高，當日報23426.6點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月3日。

科指曾升最多2.28%，是3月27日後最大升幅，當日升幅為2.39%。高見5517.76點，是3月28日5649.15點後最高。今日收市報5407.38點，是3月28日後收市新高，當日報5506.47點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月21日。

國指曾升最多1.55%，是3月27日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見8648.81點，是3月28日8744.79點後最高。今日收市報8537.34點，是3月28日後收市新高，當日報8606.51點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月3日。

午後消息股表現

警方調查小米SU7事故 小米（1810）曾挫逾6% 見6周低。收報46.5元，跌5.49%。

澳門3月博彩毛收入增0.8%。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.86元，升1.31%。

美高梅中國（2282）收報10.7元，升2.49%。

澳博（0880）收報2.41元，升0.42%。

永利澳門（1128）收報5.72元，升2.69%。

銀河娛樂（0027）收報30.6元，升0.66%。

金沙中國（1928）收報15.86元，升1.67%。

港交所（0388）羅博仁：今年將ETP一級市場申購及贖回機制數碼化。收報348元，升0.93%。

《大公報》：大義面前無小事 長和（0001）須尊重國家利益 立即終止交易。收報44.5元，升1.71%。

大快活（0052）：羅輝承辭任行政總裁 李碧琦接任。收報5.61元，升0.18%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）在港開啟新一輪商家招募計劃 限時不收年費及佣金。收報161.2元，升0.25%。

中國高速傳動（0658）附屬就資金挪用案向豐盛中國高速傳動收報0.88元，無升跌。

豐盛控股（0607）停牌。

貝萊德主席：完成購長和（0001）港口可坐擁100個碼頭，稱有能力營運。收報44.5元，升1.71%。

萬科（2202）去年盈轉虧，蝕494億人幣。收報5.52元，跌0.36%。

寶龍地產（1238）去年虧損擴大至近58億人幣，續不派末期息。收報0.375元，無升跌。

恒地（0012）售香檳大厦地皮予美麗華酒店議案遭否決。收報22.6元，升1.12%。

中石油（0857）料今年每桶油價70至75美元，尋多源採購降成本。收報6.42元，升2.07%。

太平洋網絡（0543）去年轉賺4374萬人幣，末期息4.5分多13%。收報0.42元，跌4.55%。

越秀地產（0123）罕有不派末期息，董事長：因為「年中派多了」。越秀地產去年少賺67%，不派末期息。收報4.95元，跌6.43%。

國泰（0293）旗下香港快運5月29日開通浙江省義烏航線，每周3班往返。收報9.93元，跌4.15%。

致豐工業（1710）去年少賺近82%，末期息0.012元。收報0.131元，升0.77%。

交行（3328）：配股短期攤薄每股派息，惟屬中長期必要之舉。收報7.02元，升0.86%。

富力（2777）：高院駁回旗下兩間附屬清盤呈請。收報1.08元，升3.85%。

廣汽（2238）埃安Aion V攻港，廣汽：冀透過香港建立品牌形象，今年銷售目標2000輛。收報3.25元，升1.25%。

平保增持招行（3968）。收報45.6元，跌0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11.26元，收報11.18元，升2.19%；德林國際（1126）創上市新高，見6.97元，收報6.8元，升8.63%；眾淼控股（1471）創上市新高，見18.76元，收報18.6元，升8.77%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.75元，收報9.48元，升2.6%；中環新能源（1735）創上市新高，見10.7元，收報10.18元，升15.03%；瀘州銀行（1983）創上市新高，見3.6元，收報2.31元，跌0.86%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.39元，收報1.38元，升6.15%；藥明合聯（2268）創上市新高，見49.5元，收報46元，升3.6%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見868元，收報868元，升19.07%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見313元，收報308元，升5.91%；康方生物（9926）創上市新高，見88.8元，收報86元，升12.86%；衛龍美味（9985）創上市新高，見16.78元，收報16.12元，升5.91%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見166.8元，收報164.3元，升4.98%；腦動極光（6681）創上市新高，見7.81元，收報7.16元，跌1.78%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見16.9元，收報16.4元，跌0.36%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2261元，收報2243元，跌0.13%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.65元，收報1115.65元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見74.12元，收報73.52元，跌0.14%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1063元，收報1063元，升0.18%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8488.35元，收報8488.35元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.2元，收報1177.2元，升0.06%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.485元，收報9.46元，升0.11%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.85元，收報1091.85元，升0.01%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.765元，收報4.986元，跌0.58%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見289元，收報289元，升0.59%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.97元，收報3.91元，升3.44%；深圳國際（0152）創52周高，見8.1元，收報7.99元，升1.52%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.56元，收報0.53元，無升跌；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.69元，收報9.58元，升3.68%；國富創新（0290）創52周高，見1.54元，收報1.5元，無升跌。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.18元，收報7.05元，跌1.26%；藥明生物（2269）創52周高，見29.15元，收報26.8元，跌0.92%；翰森製藥（3692）創52周高，見25.9元，收報24.45元，跌0.2%；百濟神州（6160）創52周高，見178元，收報171.3元，升3.07%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.073元，收報0.076元，跌13.64%；德泰新能源集團（0559）低見0.12元，收報0.125元，跌3.85%；未來世界控股（0572）低見0.41元，收報0.42元，跌2.33%；卓悅控股（0653）低見0.111元，收報0.113元，跌1.74%；中國鑄晨８１（0810）低見0.148元，收報0.15元，跌3.85%；華音國際控股（0989）低見0.23元，收報0.23元，跌2.54%；看通集團（1059）低見0.185元，收報0.185元，跌2.63%；新礦資源（1231）低見0.229元，收報0.25元，無升跌；京基金融國際（1468）低見0.168元，收報0.168元，跌3.45%；建橋教育（1525）低見2元，收報2.1元，跌2.33%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，協鑫科技（3800）低見0.95元，收報0.97元，跌1.02%；海港企業（0051）低見4.52元，收報4.55元，跌0.66%；進智公共交通（0077）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；REGAL INT'L（0078）低見1.16元，收報1.28元，跌26.44%；HYPEBEAST（0150）低見0.16元，收報0.167元，跌1.18%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，升1.61%；亞證地產（0271）低見0.12元，收報0.146元，跌6.41%；德永佳集團（0321）低見0.69元，收報0.7元，無升跌；中國科創產業投資（0339）低見0.125元，收報0.125元，跌5.3%；永泰地產（0369）低見1.4元，收報1.45元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）收報0.67元，升31.37%；豐銀禾控股（8030）創52周高，見2.87元，收報2.81元，升27.73%；萬順集團控股（1746）收報0.69元，升25.45%；萊蒙國際（3688）收報0.4元，升25%；熒德控股（8535）收報0.046元，升24.32%；榮豐億控股（3683）收報0.129元，升24.04%；環科國際（0657）收報0.021元，升23.53%；LEGION CONSO（2129）創52周高，見0.156元，收報0.142元，升23.48%；越疆科技（2432）收報73.65元，升20.64%；宜明昂科－Ｂ（1541）收報7元，升19.86%；依波路（1856）收報1.18元，升19.19%。

下跌異動股，包括，福田股份（8196）收報0.39元，跌29.09%；REGAL INT'L（0078）見52周低1.16元，收報1.28元，跌26.44%；偉能集團（1608）收報0.265元，跌23.19%；匯隆控股（8021）收報0.03元，跌23.08%；創業集團控股（2221）創上市新低，見0.03元，收報0.03元，跌21.05%；亞太金融投資（8193）收報0.101元，跌19.2%；世大控股（8003）收報0.122元，跌17.01%；立高控股（8472）收報0.44元，跌16.98%；壹照明（8222）收報0.035元，跌16.67%；華南職業教育（6913）收報0.295元，跌15.71%；奇點國峰（1280）收報3.28元，跌15.68%。

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