早前內地《財經》雜誌報道指，今年以來已有不少投資方尋求投資宇樹科技，但都未能成事。而今次融資並非一輪完整的新融資，是定向給具體的投資方開放少部分份額。而螞蟻和宇樹已就投資事宜談判「溝通了很久」。

消息還指，是次融資估值相比宇數上一輪融資時獲得的估值即80億元（人民幣，下同）未有提升。一位接近宇樹科技的財務顧問人士則透露，是次融資時宇樹獲得的估值低於100億元。

不過，對上述系列消息，內地《新京報》引述王興興本人指「新聞不實」。

宇樹科技主打民用機械人研發與生產業務，為與DeepSeek母公司深度求索齊名的「杭州六小龍」之一，其機械人曾在2025年內地央視春晚登台表演，創辦人王興興則曾於早前國家主席習近平接見民營企業家活動上現身兼發言，故該公司一系列活動頗受市場矚目。

根據公開資料，宇樹對上一輪融資是去年9月，由北京機械人產業投資基金領投，深創投、美團龍珠、紅杉中國、中信証券（6030）等14間投資機構跟投。當時宇樹科技估值達80億元。

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