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小鵬汽車3月智能電動汽車交付量增2.68倍 首季交付量增331%

內地造車新勢力3月交付量/銷量增速顯著加快。以按年變幅計，小鵬汽車（9868）上月暫領跑新能源汽車市場，期間交付量升2.68倍至33205輛，為連續5個月逾3萬輛。此外上月吉利（175）銷量、零跑（9863）交付量亦分別按年升1.6及1.5倍，顯示內地新能源汽車市場動能仍較充足。

小鵬汽車 （9868） 表示，3月交付新車33205輛，按年增268%，首季累計交付新車94008輛，按年升331%、按季則增2.7%，超過公司3月中提出的首季交付指引的9.3萬輛上限，為單季交付量新高。

吉利（175）則公布，3月新能源汽車銷量119696輛，按年大增167%；純電動車銷量為86329萬輛，升204%；插電式混動33367萬輛，增104%。

零跑汽車（9863）方面，該公司上月交付量達37095輛，按年增154%、按月則增47%。該公司同時預告，B系列首款全球化車班B10即將上市。

此外，理想汽車 （2015） 3月交付新車36674輛，按年多26.5%。今年首季共計交付92864輛，增長15.5%，歷史累計交付量達122.7萬輛。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，在20萬元人民幣價位以上新能源汽車市場，理想已連續12個月獲得中國汽車品牌銷量冠軍。他還提到，理想L系列即將迎來第100萬輛交付里程碑。

至於去年才入局造車的小米（1810），該公司上月交付逾2.9萬輛小米汽車，公司指相關交付量較1月、2月披露交付量逾2萬輛再提速，並透露目前產能提升進展順利。

不過，小米旗下首款車SU7早前於內地湖北撞護欄後爆燃，同時車門疑鎖死，致3人受困車內身亡，有指事故與涉事司機使用智能駕駛模式有關，而事故一度嚇趴港股小米，今日（1日）收跌逾5%。小米對此回應指，事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，公司將繼續配合警方工作，並與事故受難者家屬取得聯繫、協助善後。

 