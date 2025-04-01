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有片丨中環新景點 The Henderson旁藝術花園設3藝術裝置

恒基地產（0012）今天中午邀請傳媒代表參觀中環新商廈The Henderson旁邊、由琳寶徑休憩花園變身而成的藝術花園。該花園現設有3項藝術裝置，花園不算大，佔地約兩萬呎，但獨特設計可成為中環上班族休閒的新景點。

藝術裝置包括位於花園中央、由美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（Breathing Tree）。這座約7米高的裝置每隔一小時，會噴出霧及雨水的效果，據恒地公關部門介紹，在夏天可為參觀市民帶來涼快感覺。市民不怕濕身更可踏步入裝置中心。裝置頂端圓周的枝條，遇上有風的時候會搖擺。

另外，花園近友邦金融中心一角，豎立了一株由南美洲引入、擁有200年歷史的佛肚樹。每晚市民可觀賞由德國數碼藝術家Philipp Frank創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，裝置是5分鐘由投影機打在佛肚樹「肚」上的光影短片，配合音效。公關部門介紹，佛肚樹每年約11月會長滿粉紅色的花。

另外，公園近The Henderson的一角，現時擺設由本地年青藝術家團隊STICKYLINE x Leanna Lee設計的期間限定作品，以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The Fracta l Forest》，雕塑之下及花園內其他植被，挑選了本地蝴蝶愛棲息的花種。

琳寶徑花園屬政府休憩用地，2022年起恒地接手重新設計並改造，上周六起向公眾開放。花園將由恒地管理。

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