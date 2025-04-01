畢馬威指，香港新股市揚延續了去年下半年的強勁勢頭，今年首季，香港共完成15宗IPO，集資額達177億元，高於去年同期接近三倍，創下自2021年以來第一季度的新高。期內上市宗數亦增加25% 。

今年首季，全球新股上市宗數為283宗，集資額282億美元，與2024年同期相比，集資額增加4% ，上市宗數持平。美國兩大證券交易所在集資額方面領先全球，佔全球IPO集資總額30%。東京股票交易所因完成今年迄今為止最大的IPO而排名三，香港股票交易所則位居第四。

A股市場在今年第一季度集資總額為255億元人民幣，上市宗數為 33 宗，與2024年同期相比，集資額減少34%，交易數量減少8%，其中，超過35%的集資額來自於6宗房地產投資信託基金 (REITs) 的上市項目。

畢馬威指，香港新股市場增長勢頭持續，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底的86家有顯著增加。這一升勢主要源於首季有51家企業首次提交申請，而上季度僅有24家。此外，「A+H」上市模式也日益受到青睞，首次提交申請的企業中約有四分之一來自A般的上市公司。

畢馬威中國香港資本市場主管合夥人劉大昌表示，投資者信心的提升以及近期的AI熱潮正促使更多處於初步發展階段的中國內地科技公司考慮透過特專科技公司通道來港上市。該行並留意到一些規模較大的 A股上市公司於近期提交了香港上市的申請。預期香港新股市場將迎來充滿活力的一年。