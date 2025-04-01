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9GAG創辦人陳展程完成入主濠暻科技 公司擬改名「MemeStrategy」

社群網路及迷因平台9GAG創辦人陳展程早前提出控股收購濠暻科技（2440），市場看準其成本港首隻迷因股，最新濠暻科技公佈，陳展程已完成上述收購，並將出任公司董事局主席兼行政總裁，多名9GAG核心成員也將出任公司執董，公司計劃將比特幣及其他高潛力虛擬資產納入公司資產配置，以實現長期價值增長。此外該公司擬改名為「MemeStrategy」，但尚待股東特別大會審議通過。

上述公布前，濠暻科技今日（1日）午前曾飆高近兩成至全日高位3.6元，但旋即跌落及於窄幅波動，收市時僅升3%、收報3.1元。成交量311.2萬元、涉資1010萬元。

相關新聞稿中提及，改名旨在更精準體現公司未來的戰略發展方向，進一步強化其作為亞洲首家上市虛擬資產生態企業的市場定位。

與此同時，團隊將充分發揮其在社交媒體及Web3領域的豐富經驗，精選投資具創新性的 Web3 及AI 文化娛樂項目，並整合 9GAG 全球超過兩億用戶的龐大社群資源，推動項目快速成長，促進業務多元化與可持續發展。重點方向包括「創作者經濟 4.0」，結合 Web3 技術，助創作者實現知識產權（IP）的變現與價值提升；以及「去中心化物理基礎設施網絡」（DePin），融合濠暻科技在物聯網（IoT）領域的技術優勢，探索下一代去中心化基礎設施的應用潛力。

MemeStrategy主席暨行政總裁陳展程表示，團隊扎根香港、放眼世界，在社交媒

體領域積累了豐富經驗，並親身參與多個 Web3 及虛擬資產項目的建設與投資，見證了這一領域的龐大潛力。他表示，近年香港等地政府積極推動Web3政策與監管框架，相信此時正是最佳時機，通過上市公司的透明運營模式，提升市場對Web3的認知與信心，同時為股東創造長期價值。他提到，公司冀搭建新經濟與傳統金融的橋樑，助本港發展成國際虛產中心。

團隊組成方面，上述新聞稿中指，多位來自9GAG及Web3創意工作室Memeland的核心成員將加入董事局擔任執董，推動MemeStrategy聚焦人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）及文化（Culture）三大未來賽道的戰略佈局。

該公司續指，自家核心團隊是全球少數同時具備Web2社交媒體與Web3虛擬資產雙重運營經驗的專業團隊，成員擁有豐富的產品開發及投資經驗，曾投資及參與多個知名項目，包括多個在幣安（Binance）Launchpool上線的代幣項目。未來公司將與9GAG深度協同，充分發揮其覆蓋多元年齡層與地域的億級用戶社群，為合作項目及生態伙伴提供強大的市場推廣與增長動力，進一步提升項目的長期價值。

此外，公司也委任三位業界人士擔任獨立非執董，包括專注以太坊「零知識擴容技術」的區塊鏈公司Scroll聯合創辦人彭程；時尚品牌CASETiFY行政總裁暨聯合創辦人吳培燊；以及漢華專業服務集團行政總裁蕭志偉。

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