匯控（0005）主席杜嘉祺在香港非正式股東會表示，即使面對全球地緣政治和經濟環境存在不明朗，但有信心達致2025至2027年有形股本回報率約15%的目標，今年匯控派息比率維持在50%，派息前景仍然強勁。他指香港作為內地、亞洲和全球主要超級聯繫人，將發揮非常重要的作用，而本港資本市場復蘇，有助繼續加強作為國際金融中心的領導地位。
內地方面，杜嘉祺指當局集中政策支持科技和創新，有助推動經濟結構加快轉型，加上貨幣和財政措施，有助內地再次達到5%的GDP增長。印度、東南亞地區則受惠有利人口結構、本地需求強勁、供應鏈重新配置和不斷增長的區內貿易，均助有推動成長。另外，亞洲和中東的貿易、投資走廊有巨大潛力，該行完全有能力把握機會。
行政總裁艾橋智則指表示，該行在全球的營運環境不斷轉變，通過幫助客戶適應複雜局勢，該行可在滿足客戶需求同時開拓業務機會，將繼續通過可持續的業務策略創造價值，對未來有信心。自去年9月上任後第一步簡化公司架構至四大業務，有助公司分配資源和投資方面更加靈活。
國際業務上，艾橋智指在企業和機構理財，該行具有顯著競爭優勢，包括強大的存款業務和融資能力，同時也擁有市場領先的交易銀行，隨著供應鏈重新配置、新的貿易路線出現、經濟成長和客戶期望不斷發展，有能力幫助客戶捕捉全球和區域內的貿易流，國際財富和卓越理財銀行業務方面，則吸引更多富裕和高淨值客戶，特別有國際銀行業務需求、尋求新的投資機會的客戶，來幫助他們保護和增加財富的客戶。
香港方面，他指該行去年3月以來向1.3萬間中小企推出利息回贈、費用減免及貸款延期等優惠，未來該行計劃增加香港的財富中心數目，並及提升財富管理能力，將有助於繼續發展香港業務及支持香港經濟。
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