內地車企紛紛公布3月銷情，比亞迪（1211）公布，今年3月新能源汽車銷量377420輛，按年增24.8%。其中，海外銷售共計72723輛，按月增8.5%。今年首三個月計，比亞迪累計新能源汽車銷量100萬輛，按年增59.81%。
蔚來（9866）方面，該公司3月交付15039輛汽車，按年增26.7%，包括旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車10219輛，以及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車4820輛。今年首三個月計，蔚來交付42094輛汽車，按年增40.1%。截至昨日（31日），累計汽車交付量約71.37萬輛。
此外，長城汽車（2333）上月新能源車銷量報25174輛，今年首三個月累計銷量為62558輛。此外3月公司於海外銷量達31806台，今年首三個月累計銷量則有90890輛。
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