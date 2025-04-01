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有小股東不滿意匯控160周年股東會贈品 「點知淨係送個咁嘅袋」

匯控（0005）股價近期升至近15年新高，不少小股東在今日舉行的非正式股東會在提問環節表示滿意股價表現，不過有小股東不太滿意送贈的可收藏式背包。有股東指很多股東以為160周年有特別贈品，「點知160周年淨係送個咁嘅袋」，並說背包是尼龍製造而非布袋，並不環保。「原計劃在農曆年後回去加拿大，不過見160周年就開完股東會先，真係浪費咗時間」。

匯豐香港區行政總裁林慧虹回應，想就160周年想給予股東一點心意，會聽取提議，希望大家運用。

除了背包外，匯豐亦向小股東送贈一盒包括曲奇、脯乾、綠茶等小點心。

匯豐今年推出的160周年精裝盒裝利是封相當受歡迎，甚至二手轉售市場曾開出3888元炒價，場內亦有小股東反映希望未來換領禮品可「益咗股東先」，亦有小股東未獲客戶經理贈送七欖門券，希望匯控未來會可通知股東申請匯豐贊助活動的門券等。

另外，有股東問及股價能否升至100元重新成為紅底股，匯控主席杜嘉祺指不會預測股價，惟指股價上升證明投資者和股東對匯控財務表現和增長目標有信心，該行會繼續現有策略前進，隨著不斷創造價值，希望獲得市場再次認可和回贈。

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