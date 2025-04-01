匯豐香港區行政總裁林慧虹回應，想就160周年想給予股東一點心意，會聽取提議，希望大家運用。

除了背包外，匯豐亦向小股東送贈一盒包括曲奇、脯乾、綠茶等小點心。

匯豐今年推出的160周年精裝盒裝利是封相當受歡迎，甚至二手轉售市場曾開出3888元炒價，場內亦有小股東反映希望未來換領禮品可「益咗股東先」，亦有小股東未獲客戶經理贈送七欖門券，希望匯控未來會可通知股東申請匯豐贊助活動的門券等。

另外，有股東問及股價能否升至100元重新成為紅底股，匯控主席杜嘉祺指不會預測股價，惟指股價上升證明投資者和股東對匯控財務表現和增長目標有信心，該行會繼續現有策略前進，隨著不斷創造價值，希望獲得市場再次認可和回贈。

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