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鄭志剛妻子余雅穎將退任周大福教育總裁及執行副主席 留任董事

周大福企業旗下周大福教育集團公布，委任前行政總裁及首席財務官容敬思為管理委員會成員，並與歐艾禎共同領導ARCH Education，以及委任資深教育家艾德華（Arnett Edwards）擔任集團與英國博耐頓學校（Benenden School UK）共同的合作夥伴學校的特別顧問，務求全面加強集團對下屬各家教育機構的支援。

新世界發展（0017）非執行副主席鄭志剛太太鄭余雅穎將於2024/25學年結束後退任集團總裁及執行副主席，並將繼續留任董事。

周大福教育表示，鄭余雅穎的策略領導下，集團在香港及大灣區的K-12教育領域取得了顯著的發展。集團在此向卸任管理層過去付出的不懈努力致以衷心感謝。 

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