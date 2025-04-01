新世界發展（0017）非執行副主席鄭志剛太太鄭余雅穎將於2024/25學年結束後退任集團總裁及執行副主席，並將繼續留任董事。

周大福教育表示，鄭余雅穎的策略領導下，集團在香港及大灣區的K-12教育領域取得了顯著的發展。集團在此向卸任管理層過去付出的不懈努力致以衷心感謝。

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