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道指跌11點 標指兩連升 10年期息見近1個月低

市場關注美國關稅措施，美股個別發展，道指跌11點，標指兩連升，納指向上。美債息回軟，10年期息見近1個月低，美2年期10年期債息差逾一周最窄，美3個月10年期債息倒掛擴至1個月最闊。金龍指數上升。特朗普針對多國的對等關稅將在公布後立即生效，據報稅率最高可能達到20%。美國製造業今年以來首次萎縮，聯儲局官員稱關稅或導致失業和通脹升高。據悉特朗普周三將開會討論對TikTok的剝離方案，即由甲骨文、黑石和其他潛在投資者共同創建一個合資公司。

關稅方面。白宮表示，特朗普定於當地時間周三下午4點在玫瑰園發表講話，對等關稅宣布後將立即生效，特朗普願意聽取外國政府和企業領導人要求降低稅率的意見，隨時歡迎良好的談判。據報華府權衡的方案包括對幾乎所有進口商品統一加徵20%的關稅，或對部分國家統一徵收稅率低於20%的關稅。加拿大總理卡尼表示，若美國繼續加徵關稅，將採取報復措施。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，已擬定強有力的反制計劃。

經濟數據方面，美國3月份ISM製造業指數今年以來首次跌入萎縮區間，原物料價格指標創近三年最高。美國2月份職位空缺數減少，反映勞動力市場緩慢降溫。

道瓊斯工業平均指數收跌11點，跌幅0.03%，報41989點。標普500指數收漲21點，升幅0.38%，報5633點。納斯達克綜合指數收漲150點，或0.88%，報17449點。

強生跌7.59%，報153.25美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累77點，而微軟升1.8%，報382.19元，貢獻道指41點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.19元，升0.47%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報157.07元，升1.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報192.17元，升1%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報586元，升1.67%，英偉達(美：NVDA)收市報110.15元，升1.63%，微軟(美：MSFT)收市報382.19元，升1.81%，Tesla (美：TSLA)收市報268.46元，升3.58%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.08%，報539點。德國DAX指數收漲1.7%，報22539點；法國CAC 40指數漲1.1%，報7876點；英國富時100指數收漲0.61%，報8634點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.5%，報7702點。

美國2年期債息曾低見3.842厘，是3月31日3.8339厘後最低。收市報3.8811厘，是2024年10月3日後收市新低，當日報3.7053厘。連跌4日，累計跌0.1355厘，對上一次連跌4日是3月21日。第1日陰燭。

美國10年期債息曾低見4.1309厘，是3月4日4.104厘後最低。收市報4.1689厘，是3月3日後收市新低，當日報4.1551厘。連跌3日，累計跌0.1906厘，對上一次連跌3日是3月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2月21日。

美2年期10年期債息差曾低見27.876基點，是3月21日26.686基點後最窄。收市報28.372基點，是3月20日後收市新低，當日報26.908基點。連跌3日，累計跌8.183點，對上一次連跌3日是3月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月14日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至17.368基點，是3月4日22.55基點後最闊。收市報13.824基點，是3月3日後收市最闊，當日報14.9基點。連續3日擴闊，累計19.944基點，對上一次連續3日是3月19日。

金龍指數曾升最多1.15%，是3月27日後最大升幅，當日升幅為2.41%。高見7753.32點，是3月28日7873.11點後最高。收市報7702.83點，是3月28日後收市新高，當日報7711.57點。

道指曾跌最多1.15%，是3月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.82%。低見41519.9點，是3月31日41148.13點後最低。收市報41989.96點，是3月28日後收市新低，當日報41583.9點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月20日。

標指曾升最多0.69%，是3月31日後最大升幅，當日升幅為0.84%。高見5650.57點，是3月28日5685.89點後最高。收市報5633.07點，是3月27日後收市新高，當日報5693.31點。連升2日，累計升52.13點，對上一次連升2日是3月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月20日。

納指曾升最多1.2%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.4%。高見17506.58點，是3月28日17763.28點後最高。收市報17449.89點，是3月27日後收市新高，當日報17804.03點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月20日。

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