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港股ADR跌30點 夜期低水57點 美期亞股普遍向下

美股個別發展，港股ADR跌30點或0.13%，報23177點，即月恒指夜期跌103點，報23150點，夜期低水57點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.15%，折合報502.5元；阿里巴巴（9988）升0.35%，折合報129.06元；美團（3690）升0.39%，折合報157.56元；匯控（0005）跌0.29%，折合報89.1元；建行（0939）升0.24%，折合報6.88元。

道期現跌0.087%；標期現跌0.14%；納期現升0.16%。日本東證指數現跌0.67%；韓國KOSPI指數現跌0.6%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.22%。

VIX指數隔晚跌2.28%或0.51點，報21.77點。

紐油現跌0.07%或0.04美元，報71.15美元；布油現跌0.37%或0.28美元，報74.49美元；金價現升0.23%或7.35美元，報3120.73美元；LME 銅期貨隔晚跌0.17%或17美元，報9693美元。比特幣現跌0.17%或148.18美元，報85095.45美元；美國10年期債息現升0.36%或0.0152厘，報4.1841厘。

今日焦點股份可留意：

比亞迪（1211）3月銷量升25%，蔚來交付量增27%。

匯控（0005）杜嘉祺：有信心未來3年RoTE達標。

9GAG創辦人陳展程完成入主濠暻科技（2440），公司擬改名「MemeStrategy」。

友和（2347）推全新「閃電送貨」服務，最快1小時門店自取或即日送達。

小鵬汽車（9868）3月智能電動汽車交付量增2.68倍，首季交付量增331%。

百威亞太（1876）：程衍俊接任首席執行官、聯席主席。

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