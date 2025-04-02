恒指今早低開39點或0.18%，報23167點，大市成交金額61億元；國指今早低開21點或0.25%，報8516點。恒生科技指數開市報5398點，跌0.16%。上升股份比例為7.25%，下跌為6.8%，無升跌為85.94%。