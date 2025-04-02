恒指今早低開39點或0.18%，報23167點，大市成交金額61億元；國指今早低開21點或0.25%，報8516點。恒生科技指數開市報5398點，跌0.16%。上升股份比例為7.25%，下跌為6.8%，無升跌為85.94%。
藍籌28隻升，34隻下跌，21隻無升跌。周大福（1929）升2.47%，報9.12元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌2.68%，報9.43元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，9隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報29.7元，升1.37%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報81.55元，跌1.98%。
恒指續低於10天線(23514.19點)。科指續低於50天線(5454.46點)。
豐盛控股（0607）：收到傳訊令狀 認為索賠屬惡意。無成交，報0.455元。
基石藥業（2616）折讓14%配股 籌2億。開市報3.15元，跌8.7%。
比亞迪（1211）3月銷量升25%，蔚來交付量增27%。開市報386.2元，無升跌。
匯控（0005）杜嘉祺：有信心未來3年RoTE達標。開市報88.45元，跌0.34%。
9GAG創辦人陳展程完成入主濠暻科技（2440），公司擬改名「MemeStrategy」。開市報3.56元，升14.84%。
友和（2347）推全新「閃電送貨」服務，最快1小時門店自取或即日送達。無成交，報0.62元。
小鵬汽車（9868）3月智能電動汽車交付量增2.68倍，首季交付量增331%。開市報81.55元，跌1.98%。
百威亞太（1876）：程衍俊接任首席執行官、聯席主席。開市報9.28元，無升跌。
破頂股包括，中國龍工（3339）創52周高，見2.11元，開市報2.11元，升0.96%。
異動股
上升異動股，包括，濠暻科技（2440）開市報3.56元，升14.84%；廣聯工程控股（1413）開市報0.086元，升8.86%；朗詩（0106）開市報0.013元，升8.33%；速騰聚創（2498）開市報40.85元，升7.5%；南方Ａ５０－Ｒ（83001）開市報12.66元，升6.57%；洪橋集團（8137）開市報0.55元，升5.77%；博安生物（6955）開市報9.4元，升5.38%；INTL GENIUS（0033）開市報2.79元，升4.89%；亞太資源（1104）開市報1.12元，升4.67%；重塑能源（2570）開市報180元，升4.65%。
下跌異動股，包括，基石藥業－Ｂ（2616）開市報3.15元，跌8.7%；彩星玩具（0869）開市報0.59元，跌7.81%；中航科工（2357）開市報3.66元，跌7.81%；匯財金融投資（8018）開市報0.042元，跌6.67%；藥明合聯（2268）開市報43元，跌6.52%；智雲國際控股（8521）開市報0.73元，跌6.41%；中國光大綠色環保（1257）開市報0.74元，跌6.33%；如祺出行（9680）開市報10.38元，跌6.32%；恆泰裕集團（8081）開市報0.047元，跌6%；巨濤海洋石油服務（3303）開市報0.63元，跌4.55%；嬴集團（0397）開市報0.07元，跌4.11%。
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