彭博社引述消息指，香港正在起草退市股票場外交易市場的規則，以便讓那些持有愈來愈多幾乎一文不值的證券的投資者有機會收回部分損失。報道引述消息指，港交所（0388）和監管機構在與市場參與者進行初步諮詢後，正在製定通常所說的粉紅單市場藍圖。
報道引述消息指，儘管仍處於早期階段，港交所和證監會正考慮將場外交易市場設計為一個「善終服務(end-of-life care)」平台，為尋求出售的投資者提供退出管道，而不允許籌集任何新資金——這與美國的模式不同。
港交易所發言人表示，正考慮場外交易市場的優點，並在3月諮詢期結束後「仔細審查市場反饋」。證監會發言人表示，這一過程尚處於「非常早期的階段」。
報道引述消息指，初步藍圖將允許散戶參與，並讓做市商參與配對訂單，以應對流動性不足的問題。報道引述消息指，該市場不會允許新股上市，也不會允許交易從其他主要交易所下市的股票，也不會允許重返主要交易所。
監管機構和交易所官員正在考慮實行「買者自慎」的模式，並透過追究積極向投資者提供建議的經紀人的責任來限制任何股票兜售行為。報道引述消息指，隨著平台的成熟，它可能會尋求擴展非上市證券的更多功能。
報道引述消息指，鑑於港交所的法定壟斷地位，場外交易市場很可能由港交所經營，但預計不會獲利。
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