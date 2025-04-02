小米汽車表示，發生事故後，集團已立即與車主取得聯繫，並了解到非車主本人正在駕駛。同時緊急救援呼叫車上乘員，並報警、呼叫120急救服務。此外，3月30日專案小組趕赴銅陵，在警方的指導下，積極配合調查、取證等各項工作，並於31日晚依法向警方提交完成小米汽車所掌握的車輛行駛數據及系統運行資訊。

回應小米SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查

對於網傳事故車輛已經被拉回北京，小米汽車指有關說法失實。由於事故發生後，警方隨即介入調查。截止目前，小米汽車尚未接觸到事故車輛。

至於事故發生後，車門是否能打開，小米汽車指，由於尚未接觸事故車輛，無法分析事故時車門是否可以開啟，就事故時車門是否能夠打開，沒有準確的結論。對於事故發生時，AEB等主動安全功能是否觸發，小米汽車指，NOA提示「注意障礙」後已啟動減速。約1秒後，駕駛員接管，NOA功能隨即退出。

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