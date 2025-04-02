另外，杉玉於4月亦推出「三文魚x三文魚子的親子祭」，期間限定商品包括吉列半熟三文魚配吞拿魚肉醬、復活節特製意式三文魚等。期間限定商品明日起（3日）正式開賣，全線分店有售。

其他報道

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場

回應小米SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查

空客折讓9%悉數減持中航科工 曾跌穿配售價

花旗：比亞迪3月銷量略勝預期 上調首季盈利預測

美國據報尚未就關稅計劃做出明確決定

藥明合聯遭股東減持 套現21億 曾跌逾6%

滬深三大指數開市個別走 人行開展2299億人幣逆回購

恒指低開39點 科指跌0.1% 中信跌2% 小鵬跌1% 基石藥業跌8%

豐盛控股：收到傳訊令狀 認為索賠屬惡意

基石藥業折讓14%配股 籌2億

特朗普將討論TikTok剝離方案

港股ADR跌30點 夜期低水57點 美期亞股普遍向下

道指跌11點 標指兩連升 10年期息見近1個月低

北水增持中行 減持火岩控股