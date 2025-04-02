渣打發表報告，中國3月PMI超出市場預期，第一季經濟增長或維持穩定，增速料達5.2%，基於第一季表現和政策保證，將2025年經濟增長預測從4.5%上調至4.8%。
報告指，由於需求改善，中國3月官方製造業PMI從2月的50.2小幅上升至50.5，與財新PMI和該行的SMEI調查一致。新訂單和新出口訂單指數反彈至近一年高位，支撐生產活動。不過，第一季從製造業PMI及服務業PMI平均值，均較去年第四季下降，顯示按季增長放緩。
報告指，由於1至2月實際經濟活動和3月PMI數據均超出預期，將2024年第一季GDP增長預測從先前的4.8%上調至年增5.2%，按季增則從2024年第四季的1.6%放緩至1.3%。進口可能持續下降，導致相當大的貿易順差。儘管中國仍容易受到美國額外關稅和限制措施的影響，但當局承諾在必要時推出更多刺激措施，這應有助於抑制下行風險。該行進一步將季度增長預測上調至第二季按年增5.1%（之前為4.7%）、第三季按年增長4.8%（之前為4.6%）和第四季按年增長4.2%（之前為4.1%）；因此，現在預測2025年的增長率為4.8%（之前為4.5%）。
渣打預計，由於食品和燃料價格下跌，3月CPI通脹仍將維持負值，儘管受基數效應影響，通脹率較2月水準下降。由於貸款需求疲軟以及債轉債計劃持續進行，3月份人民幣貸款餘額增長可能進一步放緩。同時，政府債券融資維持穩健，支撐新增社會融資規模（TSF）按季增加。
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