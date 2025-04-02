文章日期：2025年4月2日 11:00
網傳TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴已入籍新加坡，抖音黑板報官方帳號發文指，為不實訊息，請大家不信謠不傳謠。
根據上月底福布斯富豪榜和彭博億萬富豪榜數據顯示，張一鳴登頂中國富豪榜榜首。根據彭博億萬富豪指數，預估張一鳴身家為575億美元，排行全球富豪榜第24位；福布斯預估張一鳴身家為655億美元，居全球富豪榜第23名。
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