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港元拆息全線向下 1個月HIBOR近兩年低 Shibor全線向下

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌13.84點子至3.4872%，是2023年5月2日後最低，當日報3.41071%。對上一次連跌5日是3月5日，當日拆息報3.85518%。

港元現報7.7812元貶值3點子，曾貶值最多9點子，報7.7818元，亦曾升值最多8點子，報7.7801元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.88點子至2.88119%，是3月27日後最低；1星期HIBOR跌21.26點子至3.1244%，是3月19日後最低；2星期HIBOR跌20.07點子至3.22107%，是2023年9月4日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.13點子至3.8%，是2月14日後最低；6個月期HIBOR跌4.81點子至3.9%，是2月14日後最低；12個月期HIBOR跌4.79點子至3.98601%，是2月13日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增0.57億元，至總數19771.74億元，是3月28日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減0.9億元，至總數6079.35億元，是3月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.21億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.47億元，至總數13113.91億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增19.63億元，至總數12062.94億元，是2月26日後最高。

美匯美息

美元指數現報104.188貶值0.072點或0.07%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31937%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5919%，連續6日擴闊，利差是2025年2月14日後最闊，當日差距為-0.6407%。

對上一次連續6日擴闊，是2025年1月15日，當日利差報-0.3684%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌6.7點子至1.756%，是3月31日後最低；1星期Shibor跌0.2點子至1.805%，是3月24日後最低；2星期Shibor跌2.3點子至1.9%，是3月14日後最低；1個月期Shibor跌1.1點子至1.905%，是3月4日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.6點子至1.91%，是2月26日後最低；6個月期Shibor跌0.6點子至1.91%，是2月26日後最低；1年期Shibor跌0.7點子至1.914%，是2月26日後最低。

 

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