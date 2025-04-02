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恒指半日升14點 科指升0.5% 周大福升5% 舜宇升4%

市場關注美國今晚公布的關稅措施的內容，白宮新聞秘書Karoline Leavitt表示，新關稅將在宣布後立即生效。彭博社引述City Index分析師Fawad Razaqzada表示，「關稅日之前，市場情緒依然脆弱」，「鑒於這些措施的具體範圍仍不確定，投資者會保持謹慎。近期股市走勢仍高度不確定」。日、韓股、美期下跌，A股、港、台股反覆微升，港元拆息、Shibor全線向下，1個月HIBOR近兩年低，金價續貼近紀錄高位。

恒指今早低開39點，高位升186點，低位跌225點，高低波幅412點。上升股份比例為28.71%，下跌為24.48%，無升跌為46.8%。

恒指半日升14點或0.06%，報23221點，大市成交金額1302億元；國指升1點或0.01%，報8538點。恒生科技指數收報5438點，升0.58%。

藍籌股成交金額533.5億元，佔大市成交40.97%；科指成份股成交金額387.64億元，佔大市成交29.77%；國指成份股成交金額492.67億元，佔大市成交37.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.34億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少25.84%，至129.2億元，佔大市成交9.92%。牛熊證成交金額55.09億元，減少35.43%；窩輪成交金額74.11億元，減少16.63%。

藍籌46隻升，34隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升5.51%，收報9.39元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌2.68%，收報17.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，5隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報75.5元，升4.07%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.25元，跌3.8%。

恒指續低於10天線(23519.65點)。科指曾升穿50天線(5455.26點)。

北水南下合計淨流入53.91億元，較上日減少72.86%，連續第9日流入，累計流入676.16億元，對上一次連續9日淨流入是2024年12月31日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）555.5億元，較上日減54.25%，佔香港市場成交額由上日的24.26%減至21.32%。

長和（0001）賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用。收報44.3元，跌0.45%。

小米SU7事故 比亞迪（1211）：僅提供電芯 整體設計由小米負責。花旗：比亞迪3月銷量略勝預期 上調首季盈利預測。收報381元，跌1.35%。

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場。港交所（0388）收報351.8元，升1.09%。

回應小米（1810）SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查。收報46.1元，跌0.86%。

空客折讓9%悉數減持中航科工（2357） 曾跌穿配售價。收報3.71元，跌6.55%。

藥明合聯（2268）遭股東減持 套現21億 曾跌逾6%。收報43.15元，跌6.2%。

豐盛控股（0607）：收到傳訊令狀 認為索賠屬惡意。創上市新低，見0.059元，收報0.45元，跌1.1%。

基石藥業（2616）折讓14%配股 籌2億。收報3.29元，跌4.64%。

比亞迪（1211）3月銷量升25%，蔚來交付量增27%。收報381元，跌1.35%。

匯控（0005）杜嘉祺：有信心未來3年RoTE達標。收報88.7元，跌0.06%。

9GAG創辦人陳展程完成入主濠暻科技（2440），公司擬改名「MemeStrategy」。收報3.25元，升4.84%。

友和（2347）推全新「閃電送貨」服務，最快1小時門店自取或即日送達。收報0.62元，無升跌。

小鵬汽車（9868）3月智能電動汽車交付量增2.68倍，首季交付量增331%。收報84.05元，升1.02%。

百威亞太（1876）：程衍俊接任首席執行官、聯席主席。收報9.45元，升1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見7.02元，收報6.96元，升2.35%；貝克微（2149）創上市新高，見47.55元，收報45.2元，升10.65%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見3.43元，收報3.2元，升1.91%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見881元，收報857.5元，跌1.21%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見328元，收報309元，升0.32%；零跑汽車（9863）創上市新高，見56元，收報55.55元，升10.11%；衛龍美味（9985）創上市新高，見16.92元，收報15.74元，跌2.36%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見167.4元，收報165.2元，升0.55%；健康之路（2587）創上市新高，見31.85元，收報30.35元，無升跌；布魯可（0325）創上市新高，見157.5元，收報156元，升6.12%；古茗（1364）創上市新高，見20.4元，收報19.16元，升2.46%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9160.5元，收報9160.5元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.8元，收報1115.8元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.8元，收報1092.8元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1092.3元，收報1092.3元，升0.04%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2100元，收報2100元，升0.24%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見45.4元，收報45.4元，升0.89%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.475元，升2.15%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.02元，收報3.99元，升2.05%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升5.66%；北京控股（0392）創52周高，見30.95元，收報30.75元，升1.65%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.49元，收報6.28元，升0.64%；金利來集團（0533）創52周高，見1.48元，收報1.48元，升0.68%；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌；浪潮數字企業（0596）創52周高，見7元，收報6.88元，升5.85%；中國東方教育（0667）創52周高，見5.25元，收報5.15元，升4.46%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.65元，收報0.6元，升9.09%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.068元，收報0.069元，跌9.21%；豐盛控股（0607）低見0.059元，收報0.45元，跌1.1%；卓悅控股（0653）低見0.11元，收報0.112元，跌0.88%；京基金融國際（1468）低見0.16元，收報0.167元，跌0.6%；景瑞控股（1862）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；創業集團控股（2221）低見0.028元，收報0.03元，無升跌；出門問問（2438）低見0.35元，收報0.365元，無升跌；惠陶集團（8238）低見0.233元，收報0.24元，升0.42%；環球友飲智能（8496）低見0.159元，收報0.159元，跌0.63%；元續科技（8637）低見0.8元，收報0.81元，跌1.22%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見4.46元，收報4.46元，跌1.98%；渝太地產（0075）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%；REGAL INT'L（0078）低見1.14元，收報1.14元，跌10.94%；HYPEBEAST（0150）低見0.159元，收報0.166元，跌0.6%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；德永佳集團（0321）低見0.69元，收報0.7元，無升跌；WAI KEE HOLD（0610）低見0.57元，收報0.6元，跌3.23%；常茂生物（0954）低見0.33元，收報0.345元，跌9.21%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中國通商集團（1719）低見0.53元，收報0.53元，跌10.17%。

異動股

上升異動股，包括，朗詩（0106）收報0.017元，升41.67%；曠逸國際（1683）收報0.193元，升26.97%；黎氏企業（2266）收報0.33元，升20%；廣駿集團控股（8516）收報0.116元，升19.59%；上諭集團（1633）收報0.068元，升19.3%；朗詩綠色生活（1965）收報0.19元，升18.75%；遠見控股（0862）收報0.033元，升17.86%；鍋圈（2517）收報2.56元，升16.36%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.21元，升16.02%。

下跌異動股，包括，民富國際（8511）收報0.82元，跌26.13%；曼妠（8186）收報0.265元，跌17.19%；青島控股（0499）收報0.122元，跌16.44%；百福控股（1488）收報0.8元，跌15.79%；興利（香港）控股（0396）收報0.086元，跌15.69%；金粵控股（0070）收報0.048元，跌14.29%；百勤油服（2178）收報0.046元，跌13.21%；雙樺控股（1241）收報0.106元，跌13.11%；弘陽地產（1996）收報0.043元，跌12.24%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.069元，跌11.54%；中國恒有源集團（8128）收報0.031元，跌11.43%。

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