周日郵儲銀行（1658）公布將向財政部等股東配發新股以補充核心一級資本，副行長、董事會秘書杜春野表示，注資短期會對投資者持股攤薄，假設上半年完成注資、其他因素不變，預計每股加權平均淨資產攤薄6%，A股和H股股息率則在4%和4.5%以上。不過他指除了靜態影響，也要看動態對業務的幫助，當注資資金開始使用，將提升該行盈利和競爭力，可持續地提升每股淨資產。
董事長鄭國雨表示，郵儲行亦是六大國有銀行當中尚未實施資本計量高級法（即銀行使用內部模型自行估計部分風險參數以計量風險加權資產），該行正在加快推動高級法實施，兩者將突破郵儲行的資本瓶頸，充分發揮該行資金和客戶優勢。行長劉建軍則指，兩項措施有助解決該行長期面臨資本制約的瓶頸，可增強發展能力。
郵儲行業務以零售客戶為主，淨利息收益率為1.87%，為六大行當中最高，鄭國雨指該行觸達管道廣泛和資金實力雄厚，在資本佔用、成本和信用成本，均明顯低於可比同業。劉建軍則指，今年銀行業淨息差依然有下行壓力，該行按揭貸款佔比較國有大行中最高，現有按揭貸款利率調整，一定程度上對銀行有不小壓力，該行繼續加強對息差管理，保持息差在行業優秀水準。預期今年存款市場競爭將更為激烈，該行除了從郵政集團吸收代理存款，亦通過擴大客群來增加擴大自營存款規模，年初至今自營存款按年多增超過1000億元人民幣，有明顯成效。
去年郵儲行手續費及佣金淨收入按年下跌10.51%，主要受銀保「報行合一」政策影響，減少代理保險手續費收入所致。副行長徐學明預計，今年銀行手續費續會有調整。該行已積極調整業務發展的策略，保險從過去集中年初開門紅銷售，現時關注全年業務表現，去年下半年代理保險收入的降幅持續收窄，已有初步效果，在傳統業務外該行亦發展財富管理代銷，有不錯補位作用。劉建軍則指，該行非利息收入佔比較其他國有大行低，過去依重保險代理收入，現時則在公司、財富管理方面帶來增長。
鄭國雨表示，代理費調整亦是市場對郵儲行另一個關切開題，在去年大幅被動調整後，今年將延續「公平、公正、商業可持續、保護股東利益、市場化、代理費增速與營收增速相協調、平穩銜接」等原則，主動啟動調整。
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