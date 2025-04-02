moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額增10% 盈富沽空增2倍 南方恒生科技街貨7周最多

大市半日沽空金額169.87億元，較上日增加10.37%，沽空金額佔大市成交比率為13.04%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）27.47億元，較上日增加282%，上日流通股份增0.24%或1600萬個，至64.29億個，是3月28日後最多，當日達64.42億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減2.15%或813.35萬個，至3.68億個，是3月31日後最少，當日達3.76億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.31%或10600萬個，至81.52億個，是2月11日後最多，當日達81.64億個。

沽空增幅最多的股份為，恒生標普五百（3195）增加8959.86%，至79455元；沽空減幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）減少99.66%，至1766元。

藍籌當中，沽空比率最高的是長建（1038）沽空比率46.13%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率59.01%。

其餘請看附圖。

其他報道

郵儲行：注資有助淨資產可持續提升 解決長期面臨資本制約

恒指半日升14點 科指升0.5% 周大福升5% 舜宇升4%

長和賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用

滬深三大指數半日向上 滬指升0.24%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR近兩年低 Shibor全線向下

傳張一鳴已入籍新加坡 抖音：不實訊息

瑞銀財富管理：金價或升至3200美元

渣打上調內地今年經濟增長預測至4.8%

中日合壁？杉玉4月推期間限定商品「點心壽司盛」

小米SU7事故 比亞迪：僅提供電芯 整體設計由小米負責

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場

回應小米SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查

空客折讓9%悉數減持中航科工 曾跌穿配售價

花旗：比亞迪3月銷量略勝預期 上調首季盈利預測

美國據報尚未就關稅計劃做出明確決定