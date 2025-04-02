大市半日沽空金額169.87億元，較上日增加10.37%，沽空金額佔大市成交比率為13.04%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）27.47億元，較上日增加282%，上日流通股份增0.24%或1600萬個，至64.29億個，是3月28日後最多，當日達64.42億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減2.15%或813.35萬個，至3.68億個，是3月31日後最少，當日達3.76億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.31%或10600萬個，至81.52億個，是2月11日後最多，當日達81.64億個。
沽空增幅最多的股份為，恒生標普五百（3195）增加8959.86%，至79455元；沽空減幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）減少99.66%，至1766元。
藍籌當中，沽空比率最高的是長建（1038）沽空比率46.13%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率59.01%。
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