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渣打上調中國股票評級至「超配」 黃金短線或下調提供吸納機會

渣打財富方案首投資辦公室北亞區首席投資總監鄭子豐表示，於DeepSeek的結構性增長點之下，內地及香港股票盈利增長空間較大，而基金、特別為長線基金，目前仍低配內地及香港股票，認為基金需「追貨」調整持倉，另他認為內地有望數星期內推更多財政政策出台，有望推升內地及香港股市估值。他保守估算，今年年底恒指基本情景預測目標價為24,000至26,000點，預測市盈率約為11倍，並將股市中國「中性」上調至「超配」。

鄭子豐提到，1月底DeepSeek發展以來令中國內地及香港科技股有不少升幅，另去年大型股份亦有提升資本開支，對表示對未來前景較為樂觀。

他續稱，MSCI中國指數市盈率，仍然較MSCI全球指數折讓34%，他提到於H股與A股的選擇當中，較為偏好於H股，因盈利增長升幅較為明顯來自科技板塊，而科技股佔離岸指數、MSCI中國指數的六成，而在岸指數科技股僅佔不足三成，因此較看好H股。另他提到，留意到科技股的升勢未有擴散至非科技板塊的跡象。

渣打財富方案首投資辦公室投資策略主管陳正犖表示，黃金短線回落機會存在，他解釋，過去黃金金價迫近200天移動平均線，並高出4個標準差時，或會有潛在技術調整的機會，提供增持黃金倉位的機會。

陳正犖續指，地緣政治風險下、避險需求增，再加上央行對黃金的結構性需求下，利好黃金價格，並將未來12個月黃金現貨目標價由每盎司2,900美元上調至3,200美元。鄭子豐補充，目前該行最看好的資產類別為黃金。

他提到，該行3個月及12個月的美元兌離岸人民幣目標價，分別為7.35元及7.2元，因貿易戰及關稅下令人民幣短期受壓，雖於美國經濟增長放緩、但下半年開始減息時，令美匯指數回落，而美匯3個月、12個月目標價分別為106及103.5水平，此消彼長下，令中、長期人民幣走勢提供支持。

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