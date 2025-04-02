渣打指，據估算，目前美國對華平均關稅率較中國對美關稅率高出15個百分點。即便美國將增值稅視為一種貿易壁壘，中國增值稅最高稅率為13%，仍低於目前中美平均關稅稅率差。然而，未來美方對華施加更多貿易限制的不確定性仍然較高，美方對中美於2020年簽署的第一階段經貿協議的審查結果或將起到十分關鍵的影響。

渣打指，特朗普已宣布對所有進口汽車（包括進口零部件）徵收25%的關稅，並將很快生效。藥品、晶片和木材亦可能成為徵稅目標，儘管徵稅時點尚未公布。儘管如此，鑒於美國對華平均關稅稅率已達32%左右，高於美國近期宣布的特定種類商品關稅稅率，預計這些特定種類商品關稅對中國對美出口的影響較為有限。美國計劃對委內瑞拉輸美商品徵收「二次關稅」（4月2日起生效），其對中國的影響也微乎其微：2024年中國從委內瑞拉進口原油佔原油進口總額比重僅0.3%。

渣打指，除關稅外，美國對中國對美投資、航運和人工智慧行業施加的限制措施進一步升級。美國貿易代表辦公室最近提出對進入美國港口的中國航運公司和任何中國製造船舶徵收高額停靠費。認為，如果該項提案通過並立法，將對全球物流行業造成嚴重扭曲，並對中國出口設置新的障礙。

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