報道引述消息指，Walmart並沒有放棄對供應商每輪關稅降價多達10%的要求，基本上等同於讓他們承擔特朗普的關稅。

Walmart此前曾被約談，官方社交媒體也曾警告可能會對其採取措施，該公司立場依然不變。

報道引述消息指，Walmart與供應商的談判是按產品類別進行，而不是按原產國。

Walmart發言人表示，公司與供應商的溝通都是為了提供低價，公司將與他們密切合作找到最佳方式。Target Corp.、Costco Wholesale Corp.等其他美國零售商曾表示，關稅可能會提高價格，他們將與供應商合作。行業分析師預計，服裝、家居用品等商品將尤其受到中國商品關稅的影響。

報道引述消息稱，一些中國製造商發現很難滿足Walmart提出的每輪關稅降價多達10%的要求。價格談判的性質和階段因供應商而異。

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