moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Walmart被約談後仍未放棄 據報繼續推動中國供應商降價

彭博社引述消息報道，沃爾瑪(Walmart)繼續推動中國供應商降價，以抵消美國總統特朗普的關稅，而有關部門上月就此事約談過Walmart高管。

報道引述消息指，Walmart並沒有放棄對供應商每輪關稅降價多達10%的要求，基本上等同於讓他們承擔特朗普的關稅。

Walmart此前曾被約談，官方社交媒體也曾警告可能會對其採取措施，該公司立場依然不變。

報道引述消息指，Walmart與供應商的談判是按產品類別進行，而不是按原產國。

Walmart發言人表示，公司與供應商的溝通都是為了提供低價，公司將與他們密切合作找到最佳方式。Target Corp.、Costco Wholesale Corp.等其他美國零售商曾表示，關稅可能會提高價格，他們將與供應商合作。行業分析師預計，服裝、家居用品等商品將尤其受到中國商品關稅的影響。

報道引述消息稱，一些中國製造商發現很難滿足Walmart提出的每輪關稅降價多達10%的要求。價格談判的性質和階段因供應商而異。

其他報道

渣打：美國沒有理由進一步上調對中國關稅

渣打上調中國股票評級至「超配」 黃金短線或下調提供吸納機會

信銀國際「inMotion 動感銀行」上季數位銷售產品交易量增50％

【有片：埋身擊】市場待美公布對等關稅政策 倘影響大歐元英鎊將回落

半日沽空金額增10% 盈富沽空增2倍 南方恒生科技街貨7周最多

郵儲行：注資有助淨資產可持續提升 解決長期面臨資本制約

恒指半日升14點 科指升0.5% 周大福升5% 舜宇升4%

長和賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用

滬深三大指數半日向上 滬指升0.24%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR近兩年低 Shibor全線向下

傳張一鳴已入籍新加坡 抖音：不實訊息

瑞銀財富管理：金價或升至3200美元

渣打上調內地今年經濟增長預測至4.8%

中日合壁？杉玉4月推期間限定商品「點心壽司盛」

小米SU7事故 比亞迪：僅提供電芯 整體設計由小米負責