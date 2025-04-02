張建泰表示，在美國總統特朗普關稅計劃傳聞的推動下，金融市場雙向波動加劇。特朗普將於明晨4點公布他的關稅計劃。報道指，他的關稅計劃有幾種選擇：1）分級關稅制度，根據現有關稅或非關稅壁壘，統一徵收10%或20%的關稅。 2）全球統一20%關稅。 3）全面徵收關稅，有些國家的稅率低於20%。整體而言，風險情緒更加穩定，標普指數和納斯達克指數分別收高 0.4% 和 0.9%。

在特朗普宣布徵收關稅的前一天，人行將人民幣匯率中間價下調18個點至7.1793，為1月20日特朗普就職以來的最低。張建泰表示，人行的目標不是釋放人民幣貶值壓力，而是注入更多的雙向彈性，以適應關稅日後全球外匯市場的波動。考慮到資本外流風險和恢復市場增長信心的目標，人民幣大幅貶值的可能性不大。對於美國關稅，當前市場定價的二元情境是，要麼實施統一的20%關稅，要麼針對其貿易伙伴實行分級關稅制度，具體取決於現有的關稅和非關稅壁壘。美國在審查第一階段協議後也可能對中國商品徵收額外的特定關稅。無論如何，鑑於目前美國平均關稅為 40%，中國關稅的邊際影響一直在減少。此外，中國花了數年時間調整其供應鏈並重新平衡其貿易份額，以抵消美國關稅和制裁的影響。政府支持國內經濟的政策重點和近期數據的改善應有助於在全球貿易戰中穩定人民幣情緒。

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