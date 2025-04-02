德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，去年底德勤對香港新股市場預測已考慮到政策提振因素及港交所相關措施，維持全年約80隻新股上市，合共集資約1300至1500億元預測。主要由大型A股上市公司、內地龍頭企業、中東及東盟國家的第二上市公司、AI及醫療及醫藥公司組成。此外，年內亦會有4至5隻集資額達到10億美元以上的新股在港上市。

德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和補充指，預計本港認購新股熱情不會因應整體市場放緩而減退，預計高端製造業及新材料產業將受歡迎。

至於A股市場繼續推行新的資本市場措施與政策令到新股發行速度放慢，今年首季完成27隻新股上市，集資163億元人民幣，新股數目減少10%，而集資額下跌31%。深交所及上交所則分別排名全球第九及第十。

其他報道

渣打：美國沒有理由進一步上調對中國關稅

渣打上調中國股票評級至「超配」 黃金短線或下調提供吸納機會

信銀國際「inMotion 動感銀行」上季數位銷售產品交易量增50％

【有片：埋身擊】市場待美公布對等關稅政策 倘影響大歐元英鎊將回落

半日沽空金額增10% 盈富沽空增2倍 南方恒生科技街貨7周最多

郵儲行：注資有助淨資產可持續提升 解決長期面臨資本制約

恒指半日升14點 科指升0.5% 周大福升5% 舜宇升4%

長和賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用

滬深三大指數半日向上 滬指升0.24%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR近兩年低 Shibor全線向下

傳張一鳴已入籍新加坡 抖音：不實訊息

瑞銀財富管理：金價或升至3200美元

渣打上調內地今年經濟增長預測至4.8%

中日合壁？杉玉4月推期間限定商品「點心壽司盛」

小米SU7事故 比亞迪：僅提供電芯 整體設計由小米負責

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場

回應小米SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查

空客折讓9%悉數減持中航科工 曾跌穿配售價

花旗：比亞迪3月銷量略勝預期 上調首季盈利預測

美國據報尚未就關稅計劃做出明確決定

藥明合聯遭股東減持 套現21億 曾跌逾6%

滬深三大指數開市個別走 人行開展2299億人幣逆回購

恒指低開39點 科指跌0.1% 中信跌2% 小鵬跌1% 基石藥業跌8%

豐盛控股：收到傳訊令狀 認為索賠屬惡意