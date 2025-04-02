德勤中國資本市場服務部今天發布IPO第一季回顧與前景展望，今年首季在香港錄得15隻新股上市，集資182億元，全球排名第四，低於美國納斯達克交易所、紐交所及東京證券交易所。相對去年首季新股數量上升25%，集資額增加287%。
德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，去年底德勤對香港新股市場預測已考慮到政策提振因素及港交所相關措施，維持全年約80隻新股上市，合共集資約1300至1500億元預測。主要由大型A股上市公司、內地龍頭企業、中東及東盟國家的第二上市公司、AI及醫療及醫藥公司組成。此外，年內亦會有4至5隻集資額達到10億美元以上的新股在港上市。
德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和補充指，預計本港認購新股熱情不會因應整體市場放緩而減退，預計高端製造業及新材料產業將受歡迎。
至於A股市場繼續推行新的資本市場措施與政策令到新股發行速度放慢，今年首季完成27隻新股上市，集資163億元人民幣，新股數目減少10%，而集資額下跌31%。深交所及上交所則分別排名全球第九及第十。
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