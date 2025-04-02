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WeLab Bank推開戶活動 有機會贏周杰倫香港站演唱會飛

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布，由今日起至5月6日，全新客戶使用指定推薦碼「WLB627」開立WeLab Bank 帳戶，並於年5月9日或之前，存入指定新資金（38萬元或72.8萬元），並在隨後6個月內保持相應的每日平均銀行資產總值 ，即可免費獲取「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2025香港站」演唱會門票，每人最多可獲門票兩張，名額有限，先到先得，送完即止。