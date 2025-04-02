moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打鄭子豐：關稅最壞情况或令美國GDP增速最多跌2.5%

渣打財富方案首席投資辦公室北亞區首席投資總監鄭子豐表示，假設美國對全部地區的進口關稅兩成，並假設中國進口商品關稅上調至六成，於此極端情况之下，料會對美國通脹壓力增加額外3%，對美國本地生產總值（GDP）增速拖低2%至2.5%，而美聯儲只預計今年美國GDP增速為1.7%，變相或令今年美國GDP轉跌，形容「對美國都唔係好事嚟」，而他認為近多個星期屬於談判階段，令特朗普爭取更多投資回到美國本土當中。

鄭子豐提到，近期美國經濟消費數據仍處於增長階段、但有所減弱，就業市場仍有韌性，但該行將未來一年美國出現經濟衰退的機會率由15%，輕微增加至20%。

他表示，市場對於美國通脹預期上升至頗高水平，憂慮出現滯脹及經濟衰退的預期亦升溫不少，但渣打財富方案首席投資辦公室基於領先經濟指數估算，目前未來12個月美國經濟軟著陸的可能性仍為50%。

鄭子豐表示，該行將美股評級由「增持」下調至「中性」，歐股由「低配」至「中性」，他提到MSCI美國股票指數12個月盈利預測，由1月時的約14%下調至3月份的12%。而MSCI歐洲股票指數12個月盈利預測，則由同期的約8%升至10%，他稱投資者或可利用數星期來的波動，趁低吸納部分風險資產。

被問到美股仍有多少下調空間時，鄭子豐回應，近數星期屬於投資的「震盪期」，美股估值仍為較高，目前美股12個月綜合預測市盈率為21倍，回調機會率仍較其他地區為高，他預計美股或仍有5%至10%的下調空間，下調空間而視乎關稅走勢，以及下周美股公布首季業績的指引。

渣打財富方案首席投資辦公室投資策略主管陳正犖表示，料美國下半年減息，全年減50點子，並建議投資者於中國、美國及歐洲地區分散其投資。

其他報道

WeLab Bank推開戶活動 有機會贏周杰倫香港站演唱會飛

人民幣中間價逾兩個月低 在岸價近1個月最弱 瑞穗：注入更多雙向彈性

【有片：投資王道】美國將公布對等關稅細節 王弼：買入優質公司好時機

德勤：本港首季新股集資182億 維持全年集資最多1500億元預測

Walmart被約談後仍未放棄 據報繼續推動中國供應商降價

人民幣中間價逾兩個月低 在岸價近1個月最弱 瑞穗：注入更多雙向彈性

Walmart被約談後仍未放棄 據報繼續推動中國供應商降價

渣打：美國沒有理由進一步上調對中國關稅

渣打上調中國股票評級至「超配」 黃金短線或下調提供吸納機會

信銀國際「inMotion 動感銀行」上季數位銷售產品交易量增50％

【有片：埋身擊】市場待美公布對等關稅政策 倘影響大歐元英鎊將回落

半日沽空金額增10% 盈富沽空增2倍 南方恒生科技街貨7周最多

郵儲行：注資有助淨資產可持續提升 解決長期面臨資本制約

恒指半日升14點 科指升0.5% 周大福升5% 舜宇升4%

長和賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用

滬深三大指數半日向上 滬指升0.24%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR近兩年低 Shibor全線向下

傳張一鳴已入籍新加坡 抖音：不實訊息

瑞銀財富管理：金價或升至3200美元

渣打上調內地今年經濟增長預測至4.8%

中日合壁？杉玉4月推期間限定商品「點心壽司盛」

小米SU7事故 比亞迪：僅提供電芯 整體設計由小米負責

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場

回應小米SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查