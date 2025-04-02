鄭子豐提到，近期美國經濟消費數據仍處於增長階段、但有所減弱，就業市場仍有韌性，但該行將未來一年美國出現經濟衰退的機會率由15%，輕微增加至20%。

他表示，市場對於美國通脹預期上升至頗高水平，憂慮出現滯脹及經濟衰退的預期亦升溫不少，但渣打財富方案首席投資辦公室基於領先經濟指數估算，目前未來12個月美國經濟軟著陸的可能性仍為50%。

鄭子豐表示，該行將美股評級由「增持」下調至「中性」，歐股由「低配」至「中性」，他提到MSCI美國股票指數12個月盈利預測，由1月時的約14%下調至3月份的12%。而MSCI歐洲股票指數12個月盈利預測，則由同期的約8%升至10%，他稱投資者或可利用數星期來的波動，趁低吸納部分風險資產。

被問到美股仍有多少下調空間時，鄭子豐回應，近數星期屬於投資的「震盪期」，美股估值仍為較高，目前美股12個月綜合預測市盈率為21倍，回調機會率仍較其他地區為高，他預計美股或仍有5%至10%的下調空間，下調空間而視乎關稅走勢，以及下周美股公布首季業績的指引。

渣打財富方案首席投資辦公室投資策略主管陳正犖表示，料美國下半年減息，全年減50點子，並建議投資者於中國、美國及歐洲地區分散其投資。

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