新加坡基金平台公司智安投（Endowus）宣布，與全球另類投資管理巨頭Man Group合作，為香港及新加坡的客戶提供信貸投資產品。Endowus表示，透過此次合作，公司將引入Man Group旗下頂級全球信貸平台的獨特投資策略，該平台管理350億美元的信貸資產，涵蓋自主長倉至另類信貸策略。
Endowus智安投董事長兼集團首席投資總監李眞表示，此次合作進一步豐富公司的另類投資產品，讓客戶能夠構建更加強韌的投資組合。
Man Group全球財富主管Mark Bedford表示，亞洲的私人財富市場正在迅速擴張，而香港和新加坡正處於這增長的前沿，並隨著投資者日益尋求，具有機構級的信貸策略以分散其投資組合，Man Group認為其為巨大的機遇。
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