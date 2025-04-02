惠譽目前預期，今年內房銷售總樓面面積下降10%、平均銷售價格下跌5%。惠譽認為今年內房銷售或好過預期，或由買家信心回穩加快，或政府穩定市場政策產生的幫助比該行預期更大。不過，由於內地經濟面臨關稅等壓力，近月較好的表現能否維持仍為未知數，一線城市二手房價格在2月份按月下降，結束自2024年10月以來的正增長態勢，克而瑞初步數據亦顯示，3月份百大房企的新房銷售出現下跌。

官方數據顯示，今年首兩個月，一線城市的一手和二手房價格繼續表現優於二三線市場，惠譽認為，即使內房市場改善得以持續，市場可能仍將保持兩極分化，高線城市的銷售復蘇將比低線市場更為強勁。擁有不間斷資金支持並專注於高線城市的國有內房可能從潛在的市場增強中受益，不過大多數民企內房的融資環境可能仍將困難，限制業務和財務靈活性。

惠譽基本假設該行評級的內房銷售下降幅度在5%至20%，若銷售前景改善，將改善企業現金流生成和進一步支持融資， 不過認為銷售改善並不會平均地出現在各間房企。一旦市場好過預期，惠譽或會將

如果該行更有信心認為房地產市場的復甦正在轉化為其經營現金流和融資前景的持續改善，該行可能會將首都開發、中國金茂（0817）、越秀地產（0123）和龍湖（0960）等評級展望從負面調整為穩定，鑑於經濟和房地產市場前景存在不確定性，評估公司表現改善能否持久，可能需要較多時間。

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