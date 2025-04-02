一年一度的中學文憑試 DSE 已正式開考，叙福樓（1978）主席黃傑龍表示，將會在餐廳非繁忙時間推出「DSE KABU 應援團」計劃，開放旗下合共12間放題牛角/MMC/好呷分店，讓應屆DSE考生溫習，無須消費之餘，更可免費任飲汽水，直至4月30日考試結束。
由4月2日起至4月30日，應屆DSE考生在周一至周五、下午2:30至5:30，到牛角Buffet、 牛涮鍋及好呷台灣火鍋指定12間分店，只要出示准考證，便可免費就座溫書，更可享有飲品任飲服務。
另外，為了獎勵獲得佳績的學生，黃傑龍表示，將會推出狀元卡，今屆考到6科5**或以上的狀元，都會得到一張Kabu狀元卡，內含1萬元消費優惠券，讓一眾狀元可與家人食飯慶祝。
﹝牛角Buffet﹞旺角雅蘭中心｜沙田好運中心｜ 灣仔利東街｜尖沙咀美麗華廣場｜ 葵芳新都會廣場｜ 觀塘裕民坊
﹝牛涮鍋﹞旺角MOKO｜ 油塘大本型｜黃大仙中心北館｜小西灣藍灣廣場
﹝好呷台灣火鍋﹞旺角朗豪坊｜銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心
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