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恒指收市跌4點曾見1個月低 成交、北水齊縮 小米再跌4%

市場關注美國今晚公布的關稅措施內容，投資者保持謹慎，A股滬深成交額跌破一萬億元人民幣，為1月中旬以來首次。日、韓股、美期下跌，A股、台股反覆微升。港股反覆個別發展，恒指見1個月低，收市跌4點，科指則連升兩日。

市場觀望美國關稅，成交金額減13%，見一周低；北水交易成交額（包括買入及賣出交易）937.53億元，較上日減22.79%，同為一周低。北水交易成交額佔香港市場成交額減至21.64%，是3月28日後新低，當日報21.35%。北水南下合計淨流入117.17億元，較上日減少41.01%。

小米（1810）未止跌，曾跌最多4.52%，低見44.4元，是2月17日43.55元後最低。收44.55元，跌4.19%。連跌5日，累計跌9.4元，對上一次連跌5日是2024年7月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月10日。成交金額增3.24%，至289.9億元，是3月25日後最多，當日達717.95億元。

恒指今早低開39點，高位升186點，低位跌225點，高低波幅412點。上升股份比例為34.6%，下跌為30.48%，無升跌為34.9%。

恒指收市跌4點或0.02%，報23202點，大市成交金額2165億元，較上日減少13.44%，是3月26日1997.65億元成交後最少；國指跌5點或0.07%，報8531點。恒生科技指數收報5426點，升0.35%。

藍籌股成交金額994.05億元，佔大市成交45.91%；科指成份股成交金額683.74億元，佔大市成交31.58%；國指成份股成交金額895.48億元，佔大市成交41.36%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.02%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.74%，至148.54億元，佔大市成交6.85%。牛熊證成交金額63.56億元，減少25.5%；窩輪成交金額84.97億元，減少4.42%。

藍籌51隻升，29隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升10.11%，收報9.8元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.19%，收報44.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.53元，升4.08%；跌幅最大的是地平線機器人－Ｗ（9660）收報6.08元，跌5%。

恒指續低於10天線(23517.72點)。科指曾重上50天線(5455.02點)。

北水南下合計淨流入117.17億元，較上日減少41.01%，連續第9日流入，累計流入739.42億元，對上一次連續9日淨流入是2024年12月31日。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）937.53億元，較上日減22.79%，佔香港市場成交額由上日的24.26%減至21.64%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.97%，低見22980.96點，是3月4日22547.53點後最低。收市報23202.53點，是3月31日後收市新低，當日報23119.58點。

科指曾升最多1.83%，是4月1日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見5506.56點，是4月1日5517.76點後最高。收市報5426.44點，是3月28日後收市新高，當日報5506.47點。連升2日，累計升31.72點，對上一次連升2日是3月27日。

國指曾跌最多1.02%，是3月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見8450.54點，是3月5日8429.22點後最低。收市報8531.51點，是3月31日後收市新低，當日報8516.55點。

午後消息股表現

郵儲行（1658）：注資有助淨資產可持續提升 解決長期面臨資本制約。收報4.9元，升1.45%。

今早及隔晚消息股表現

長和（0001）賣港口 分析稱即使交易雙方都是美企、美國項目 反壟斷法亦適用。收報44.3元，跌0.45%。

小米SU7事故 比亞迪（1211）：僅提供電芯 整體設計由小米負責。花旗：比亞迪3月銷量略勝預期 上調首季盈利預測。收報381.4元，跌1.24%。

本港擬就退市公司股票 設立場外交易市場。港交所（0388）收報353.8元，升1.67%。

回應小米（1810）SU7安徽車禍 雷軍：小米不會迴避 持續配合警方調查。收報44.55元，跌4.19%。

空客折讓9%悉數減持中航科工（2357） 曾跌穿配售價。收報3.7元，跌6.8%。

藥明合聯（2268）遭股東減持 套現21億 曾跌逾6%。收報42.85元，跌6.85%。

豐盛控股（0607）：收到傳訊令狀 認為索賠屬惡意。創上市新低，見0.059元，收報0.44元，跌3.3%。

基石藥業（2616）折讓14%配股 籌2億。收報3.27元，跌5.22%。

比亞迪（1211）3月銷量升25%，蔚來交付量增27%。收報381.4元，跌1.24%。

匯控（0005）杜嘉祺：有信心未來3年RoTE達標。收報88元，跌0.85%。

9GAG創辦人陳展程完成入主濠暻科技（2440），公司擬改名「MemeStrategy」。收報3.19元，升2.9%。

友和（2347）推全新「閃電送貨」服務，最快1小時門店自取或即日送達。收報0.62元，無升跌。

小鵬汽車（9868）3月智能電動汽車交付量增2.68倍，首季交付量增331%。收報82.9元，跌0.36%。

百威亞太（1876）：程衍俊接任首席執行官、聯席主席。收報9.37元，升0.97%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見7.02元，收報6.73元，跌1.03%；貝克微（2149）創上市新高，見47.55元，收報46.9元，升14.81%；UTS MARKETING（6113）創上市新高，見3.43元，收報3.3元，升5.1%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見881元，收報799元，跌7.95%；青島港（6198）創上市新高，見6.64元，收報6.63元，升1.38%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見328元，收報311.4元，升1.1%；零跑汽車（9863）創上市新高，見58.3元，收報57元，升12.98%；衛龍美味（9985）創上市新高，見16.92元，收報15.36元，跌4.71%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見167.4元，收報163.2元，跌0.67%；健康之路（2587）創上市新高，見31.85元，收報31.45元，升3.62%；布魯可（0325）創上市新高，見157.5元，收報157元，升6.8%；古茗（1364）創上市新高，見20.4元，收報18.96元，升1.39%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9160.75元，收報9160.75元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1115.8元，收報1115.8元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1093元，收報1092.8元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8502.2元，收報8502.2元，升0.16%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1092.3元，收報1092.2元，升0.03%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2100元，收報2096元，升0.05%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見45.4元，收報45.4元，升0.89%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.97元，收報4.95元，升1.23%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.47元，升1.08%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.02元，收報3.94元，升0.77%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.58元，收報0.55元，升3.77%；北京控股（0392）創52周高，見31.05元，收報30.85元，升1.98%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.49元，收報6.28元，升0.64%；金利來集團（0533）創52周高，見1.48元，收報1.48元，升0.68%；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.27元，收報7.27元，升3.12%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.068元，收報0.082元，升7.89%；豐盛控股（0607）低見0.059元，收報0.44元，跌3.3%；卓悅控股（0653）低見0.11元，收報0.113元，無升跌；看通集團（1059）低見0.183元，收報0.183元，跌1.08%；唐宮中國（1181）低見0.181元，收報0.182元，跌1.62%；京基金融國際（1468）低見0.16元，收報0.163元，跌2.98%；現代中藥集團（1643）低見0.25元，收報0.32元，跌16.88%；景瑞控股（1862）低見0.015元，收報0.017元，無升跌；瑞科生物－Ｂ（2179）低見6.98元，收報7.14元，無升跌；創業集團控股（2221）低見0.027元，收報0.03元，無升跌。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，第一拖拉機股份（0038）低見6.02元，收報6.04元，跌2.58%；海港企業（0051）低見4.46元，收報4.49元，跌1.32%；渝太地產（0075）低見0.2元，收報0.201元，跌4.29%；進智公共交通（0077）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見1.14元，收報1.19元，跌7.03%；HYPEBEAST（0150）低見0.159元，收報0.166元，跌0.6%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.445元，收報0.45元，無升跌；德永佳集團（0321）低見0.69元，收報0.72元，升2.86%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.161元，收報0.168元，跌2.33%。

異動股

上升異動股，包括，億仕登控股（1656）收報1.8元，升47.54%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.475元，升31.94%；通達宏泰（2363）收報0.33元，升26.92%；曠逸國際（1683）收報0.192元，升26.32%；熒德控股（8535）創52周高，見0.058元，收報0.058元，升26.09%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升25.45%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.227元，升25.41%；高科橋（9963）收報0.35元，升25%；凌銳控股（0784）收報0.059元，升22.92%；紫元元（8223）收報1.76元，升20.55%；中建富通（0138）收報0.092元，升19.48%。

下跌異動股，包括，萬嘉集團（0401）收報0.062元，跌25.3%；青島控股（0499）收報0.116元，跌20.55%；香港通訊國際控股（0248）收報0.025元，跌19.35%；廣聯科技控股（2531）收報24元，跌18.51%；現代中藥集團（1643）創上市新低，見0.25元，收報0.32元，跌16.88%；世紀建業（0079）收報0.1元，跌16.67%；興利（香港）控股（0396）收報0.087元，跌14.71%；騰盛博藥－Ｂ（2137）收報2.01元，跌13.73%；金粵控股（0070）收報0.049元，跌12.5%。

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