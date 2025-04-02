小米客服表示，小米SU7設有標準版，Pro版以及Max版，其中，標準版搭載弗迪刀片電池或寧德時代電池，兩種電池混裝的，是隨機安裝，車主在購車時不能選擇；Pro版、Max版僅搭載寧德時代生產的電池。

對於寧德時代發文指，涉事車輛搭載的不是寧德時代的電池。內媒向小米客服查詢寧德時代的聲明是否屬實時，有關客服表示，目前沒有得到更詳細的消息，對於事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時無法得知，後續可關注小米官方公示。另比亞迪（1211）旗下弗迪電池客服表示，不是業務部門是查不到此類資訊，相關問題需諮詢電池廠的工作人員。

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