由科大商學院商業及社會資訊分析研究中心、投委會，以及數碼港攜手合辦的Web3創意大賽「2025 Hong Kong Web3 Ideathon: Innovations Empowering the City」已結束，由科大商學院一年級本科生組成的「USTranscend」團隊榮獲冠軍，其創新解決方案「Cultur3 HK」應用Web3技術平台保存香港文化遺產，透過實現安全捐助、創造數字文化非同質化代幣（NFT）及促進社區參與。
賽事合共頒發七萬港元獎金予優勝團隊，表揚其可用於現實的創新方案，當中表現優秀的團隊更可獲數碼港創業計劃的優先面試機會。
數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港通過不同計劃，包括 Web3 學院、實習計劃、以及與業界緊密合作等，致力培育下一代的區塊鏈人才，讓他們可以創造出有潛力塑造未來的創新方案，推進數字經濟發展。
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