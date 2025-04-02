由科大商學院商業及社會資訊分析研究中心、投委會，以及數碼港攜手合辦的Web3創意大賽「2025 Hong Kong Web3 Ideathon: Innovations Empowering the City」已結束，由科大商學院一年級本科生組成的「USTranscend」團隊榮獲冠軍，其創新解決方案「Cultur3 HK」應用Web3技術平台保存香港文化遺產，透過實現安全捐助、創造數字文化非同質化代幣（NFT）及促進社區參與。