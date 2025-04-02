白皮書援引案例，指出可持續發展相連保險如何為房地產及保險業創造雙贏局面，並說明採用積極行動應對氣候影響，如何為房地產公司帶來顯著的財務回報。傳統上，企業往往被動應對極端天氣情况，主要是靠索償以彌補損失，之後無可避免預期保費會上升。然而，領展決定調整策略，採用嶄新獨特的做法，與其將提升抗逆力視為成本，領展將它視作可量化、優化，並最終帶來回報的投資。

透過評估氣候風險並進行針對性提升抗逆力的投資，領展在其保險經紀商達信香港的支持下，成功將產險保費減低 11.7%，減幅遠高於業界約 3%的平均水平。更重要的是，領展藉着將賠付率與保費減幅掛鈎，進一步取得額外 7.5%的調減，直接創造財務誘因，促進長遠氣候應變工作的投資。

建基於上述成功案例，AXA 安盛正籌備開發亞洲首個可持續發展相連的保險產品。這創新方案不僅針對氣候風險的影響和緩減措施，更提供獎勵，激勵企業投資於提升抗逆力。有關方案重點包括：（1）提供全面氣候及風險評估；（2）受保企業與保險公司共同制定一套可持續發展關鍵績效指標；（3）保險公司向受保企業提供優惠的保障及保費條款；（4）保險公司定期監察以確保達至預先協議的關鍵績效指標，並按需要調整；（5） 受保企業持續投資於氣候變化，以增強抗逆力及達成關鍵績效指標。

AXA 安盛與領展已於黃大仙中心成功試驗這個新概念，並展示其防洪措施如何將潛在損失降低10%至 20%。通過整合風險識別、針對性緩減措施及加強與承保人參與，AXA 安盛的可持續發展相連保險產品可以為亞洲的保險公司及物業擁有人提供誘因，將預防性的抗逆力投資轉化為財務優勢。

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