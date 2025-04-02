大市全日沽空金額318.21億元，較上日減少15.5%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.04%降至14.69%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）33.81億元，較上日增加248%，沽空比率由上日的5.88%升至31.14%。上日流通股份減2.15%或813.35萬個，至3.68億個，是3月31日後最少，當日達3.76億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增0.24%或1600萬個，至64.29億個，是3月28日後最多，當日達64.42億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份增1.31%或10600萬個，至81.52億個，是2月11日後最多，當日達81.64億個。
沽空增幅最多的股份為，思派健康（0314）增加8807.13%，至54.90萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＩ二南英偉（7388）減少99.66%，至1766元。
藍籌當中，沽空比率最高的是康師傅（0322）沽空比率47.44%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率60.25%。
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