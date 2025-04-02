根據港府公布的《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，約有3000輛電動的士將於2027年年底前投入服務。中電在發展充電網絡之外，更推出配備多項優化功能的手機應用程式「CLPe Charging」和車隊網上管理平台，為商業客戶提供一站式無縫充電體驗。客戶可根據手機定位自動搜索最近的中電源動充電站、實時觀察充電狀態、查閱充電紀錄和繳付充電費等。車隊網上管理平台讓客戶可以一覽旗下車隊的充電數據和能源費，管理車隊帳戶，監察車隊充電需求，方便業務管理。

中電源動已與五支獲發牌的的士車隊，包括Big Boss Taxi Company Ltd、CMG Fleet Management Ltd、新科發展（國際）、星群的士服務及泰和管理積極商討，為他們提供配合營運需要的充電方案。中電源動集團總裁吳永豪表示：「我們很高興為的士車隊和其他商用電動車車隊提供一站式充電服務，並與領展在香港多區的市中心擴展電動車充電網絡，應付日益增加的電動車充電需求。我們正探討進一步擴展充電網絡和優化充電方案，以支援更多電動商用車的充電需要。」。

Big Boss Taxi首席營運官趙晉豪表示：「我們重視車隊管理和服務質素。中電源動的充電站附近配套齊全，位置適中，方便司機用餐和稍作休息，滿足我們電動車隊營運需求。」。星群的士服務執行董事鄭敏怡指其車隊對充電需求龐大，「我們車隊超過九成為電動車，充電成本和管理是業務重要一環，能夠經網上平台實時掌握有關資訊，對我們適時調配資源幫助很大。」豪華轎車服務供應商京時豪華汽車管理合伙人鄭耀權表示：「近年商務客戶重視可持續發展，公司亦引入更多電動車，能夠在市中心使用快速充電服務，就能配合我們經常行走的地區和路線。」。

中電源動超過100個充電位已率先於黃大仙、觀塘、將軍澳、青衣及沙田區投入服務，大部分位於領展旗下停車場，提供快速及超快速為主的充電服務，滿足商用電動車的營運需要。至於過夜停泊的商用電動車更可享用價格具競爭力的中速充電設施。中電源動計劃於2025年內增加充電位數目至超過250個，位處柴灣、深水埗、元朗和東涌的領展旗下停車場和其他停車場，以覆蓋更多地區。

領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明表示：「領展在香港邁向智慧城市及推動環保轉型的進程中，一直扮演重要角色。未來，領展將繼續與各方緊密合作，致力為不同類型的電動車車主提供更優質的充電體驗，進一步推動電動車在香港的普及與發展。」。