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致豐由泰國廠應付美國出口業務 料新能源業務三年後佔一半業務

美國將對各國進口貨品加徵兩成五關稅，致豐工業（1710）首席財務官梁德豪表示，集團旗下電子製造服務（EMS）生意約有7%來自美國，雖然美國擬向全球進口加徵關稅，他們會轉由未受關稅覆蓋的泰國廠房出貨作為應對。現時隨著客戶去庫存到相當程度，他展望今年接單會呈現上升之勢。另集團部署將新能源業務覆蓋中亞及東南亞國家，冀三年後該新業務佔一半業務比重。

他指出，因應在疫情期間客戶訂單推延至2023年落實，此前一、兩年盈利水平較高，但是去年上半年客戶需要去庫存，加上歐洲經濟不好，去年下半年去庫存已差不多，客戶訂單重臨，今年頭接單仍然持續，只是受到農曆新年影響，首兩個月營運表現會稍差，到3月表現改善，拉勻首季其實和去年同期差不多。按現時情況去看，他認為今年訂單仍然持續上升。

現時歐洲、美國市場佔致豐EMS業務約88%及7%比重，反而內地市場受到「內捲」因素影響，梁德豪指，暫時來自內地的業務比重不會太多。受到美國加徵關稅影響，他指出，集團會由目前未受美國關稅覆蓋的泰國廠房發貨，該廠房尚有空間多接美國訂單，並將業務比重提高至逾一成，然而依目前情況，他們會維持美國市場佔現有EMS業務比重。他不諱言，曾經有美國客人要求他們減價，但是他指，由於集團的產品屬高端製品、技術要求高，客人不易尋求替代品，因此最終不用減價。同時他們採用FOB（船上付貨）模式運作，由客人自付關稅，因此目前所受影響不大。目前他們維持在內地、泰國及愛爾蘭廠房運作，未有打算在美國設生產線，將來則不排除。

另外，集團在哈薩克及烏茲別推進新能源業務，當中包括在哈國140個油站建設充電站、儲能、廣告屏業務，廣告屏會先面向新能源產業及電動車公司等，之後陸續洽商。他們藉此可助相關產業出海。每部充電站投資約20萬至30萬元。他們會視乎現金流情況而推動電商，將新能源產品在電商平台放售。至於在烏茲別克建無人駕駛卡車組裝廠，集團佔比35%，項目總投資2000萬美元，並繼續招徠投資者。因此他預期，集團就算要同時應付EMS業務需在英國增加生產設施，所需資本性投資也不大。集團手持淨現金1.3億元，淨資產負債比率才5%，亦足以應付。

新能源業務在中亞發展同時，梁德豪亦指，正洽商於泰國部局發展光伏設備、家電儲能及儲能設備落地，並在印尼洽商發展電動摩托車及充電設備，及在香港涉足廣告屏和充電樁業務。新能源業務的目標淨利潤率會逾10%，料比EMS的淨利潤率5%為高。他們目標是三年後該業務對集團產生盈利貢獻。