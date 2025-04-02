僅隨其後的是Meta創辦人朱克伯格，估計身家高達1260億元；第3位是亞馬遜創辦人貝索斯，估計身家約2150億美元；位列第四的是甲骨文創辦人埃里森，估計身家約1920億美元。至於去年是全球首富的法國奢侈品集團LVMH舵手阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族排名則跌至第五，是他自2017年以來最低排名。

中國富豪中，TikTok母企字節跳動創辦人張一鳴以655億美元身家位列第23；農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒以577億美元身家位列26；騰訊（0700）主席兼首席執行官馬化騰以562億美元身家位列29；另小米（1810）創辦人雷軍則以435億美元身家排名32。而長和系創辦人李嘉誠則排第40，財富達389億美元。

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