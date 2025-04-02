內房合生創展（0754）被兩間評級機構下調信用評級，其中標準普爾將其長期發行人信用評級從「B」連降三級至「CCC」，隨後因應合生創展要求撤銷該公司信用評級。標普指，合生創展在業績披露由於子公司未能償還9.42億港元債務，其觸發93億港元貸款的交叉違約條款，合生在未來12個月內或須加速償還交叉違約貸款，惟截至去年底公司現金僅有85億港元，因此現正面臨短期流動性危機，可能在明年之前違約。
標普指，截至去年底合生約有250億港元短期債務，現金與短期債務的比率為0.34倍，與公司短期到期債務相比，公司現金儲備有限。標普估計，截至今年底公司的12個月內流動性比率為0.59倍，流動性相當疲弱。此外，標普指合生在房地產市場低迷期間未能有效管理信用風險，認為公司管理和治理負面。
惠譽則將合生創展長期外幣發行人評級，自「B」連降四級至「CCC-」，高級無抵押評級自「B」下調至「CCC-」，回收率評級為「RR4」。惠譽指評級下調是因應合生創展償債總額超出該行預期，加上銷售持續疲軟，導致其流動性狀況惡化。此外，合生未能按約定還款日期償還部分借款的本金及利息，進而觸發了若干銀行和金融借款的交叉違約，持續履行近期財務責任的能力存在重大不確定性。
惠譽又指，合生融資渠道收窄，由於公司在去年下半年因償還國內債務而支出大量現金，高於惠譽預期，令合生流動性趨向疲弱。合生創展審計師在2024年業績公告中，對公司能否持續經營表示嚴重懷疑。雖然合生創展正與多家金融機構就續借部分借款進行談判，但談判能否成功仍存不確定性。
此外，合生在今年首兩個月的合同銷售總額，按年急降53%至10億元人民幣，多於百強開發商平均6%的銷售額降幅，亦高於惠譽預計今年下降10%的跌幅，銷售疲弱增加公司能否生成足夠自由現金流，以兌付債務的不確定性。
另一大評級機構穆迪，則已於2022年因其自身商業原因撤銷合生創展評級。
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