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許正宇：有147間家辦正部署港設立或擴展 來自內地及台灣佔大多數

財經事務及庫務局局長許正宇表示，現時有147間家族辦公室表示正準備，或已決定在港設立或擴展業務。按地區分類計，來自內地及台灣有82間、歐洲及美洲有34間、亞太地區及大洋洲有22間，而來自中東地區則有9間。

許正宇以書面回覆立法會議員林健鋒，於立法會會議提問時稱，新份財案公布進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義、增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

許正宇表示，港府已就優化優惠稅制的措施完成業界諮詢，並正就收集到的意見與金融監管機構商討相關優化措施，預期在今年內制訂具體方案，並於明年把立法建議提交立法會審議，如獲通過，有關措施可於25至26課稅年度起生效。

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