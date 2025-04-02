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煤氣在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注

國產綠色甲醇加注業務取得重大進展。中華煤氣（0003）於內蒙古生產的2,902.5噸綠色甲醇，日前在上海港洋山四期自動化碼頭，通過上港能源旗下的甲醇加注船「海港致遠」輪，順利完成為韓國「HMM Green」輪進行集裝箱裝卸和甲醇燃料加注同步加注作業。這是國產綠色甲醇的首次大規模加注作業，亦是現時亞洲地區最大的綠色甲醇加注項目。

此次加注的國產綠色甲醇，由煤氣公司在設於內蒙古鄂爾多斯市的廠房生產，並通過陸路和海運聯運的方式運輸至上海港。該綠色甲醇採用生物質資源和城市廢棄物生產，符合ISCC-EU認證，全生命周期溫室氣體（GHG）減排量達到70%，充分展現煤氣公司在綠色能源領域的技術實力和領先地位。同時，此次加注作業亦體現了煤氣公司與上港集團的緊密合作，標誌著上海港實現國產綠色甲醇全產業鏈供應服務。綠色甲醇則被認為是航運業減少溫室氣體排放的較優選項之一。

煤氣公司具有綠色甲醇項目投資及營運經驗，透過自有技術將生物質及都市廢棄物轉化為綠色甲醇，並且自2022年起已連續三年取得歐盟ISCC EU及ISCC PLUS國際認證，是內地首間獲得此兩項國際認證綠色甲醇、並具規模生産綠色甲醇的企業，2025年產量可達15萬噸。展望未來，煤氣公司還將繼續透過與不同夥伴合作，致力於綠色甲醇的研發與生產，推動綠色能源的普及與應用，共同打造綠色航運生態，為全球航運業的可持續發展貢獻力量。

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