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摩通：3月賭收較預期佳料全年增長3%  大摩料4月賭收達189億澳門元

澳門博彩監察協調局公布，3月賭收達196.59億澳門元，按月下降0.4%，按年增0.8%。摩根大通發表報告指，這比其原先預期按年持平為佳，意味日均賭收達6.34億元。連同三月，首季賭收達577億澳門元，按年增長2%，日均賭收達6.41億澳門元，延續逾20個連續季度增長，料今年第二季保持增長態勢。該行維持，今年賭收按年增長3%的估計。

該行又估計，首季濠賭股EBITDA按年大致持平，介乎零增長至2%之間，並料規模較細的濠賭股新濠博亞（美：MLCO）、美高梅中國（2282）及澳門博彩（0880）會比大規模者有相對較大增長動力。

摩根士丹利則指，3月賭收與其預期及香港分析員估計一致，但是差過美國分析員預估。該行料全年因此要達致賭收及EBITDA按年增長4%至5%或有風險，料4月份賭收按年增長2%至189億澳門元。

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