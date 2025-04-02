內地新華社今日報道，國家副主席韓正今日在北京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。
韓正表示，習近平上周會見了包括匯豐在內的國際工商界代表，高度肯定在華外資企業為中國改革開放和創新創造作出的積極貢獻，強調中國開放的大門只會越開越大。當今世界充滿不確定性，中國堅定推進高水平對外開放，堅定支持多邊主義。中英關係保持健康穩定發展，不僅有利於雙方，也將為世界增加確定性。希望匯豐集團繼續深耕中國，為促進中英、中歐關系發展作出貢獻。
杜嘉祺表示，習近平會見國際工商界代表，發出了中國繼續推進高水平對外開放的重要積極建設性信息，國際工商界備受鼓舞。匯豐集團對中國經濟發展前景充滿信心，願積極推動英中關係長期穩健發展。
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