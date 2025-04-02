韓正表示，習近平上周會見了包括匯豐在內的國際工商界代表，高度肯定在華外資企業為中國改革開放和創新創造作出的積極貢獻，強調中國開放的大門只會越開越大。當今世界充滿不確定性，中國堅定推進高水平對外開放，堅定支持多邊主義。中英關係保持健康穩定發展，不僅有利於雙方，也將為世界增加確定性。希望匯豐集團繼續深耕中國，為促進中英、中歐關系發展作出貢獻。

杜嘉祺表示，習近平會見國際工商界代表，發出了中國繼續推進高水平對外開放的重要積極建設性信息，國際工商界備受鼓舞。匯豐集團對中國經濟發展前景充滿信心，願積極推動英中關係長期穩健發展。

其他報道

摩通：3月賭收較預期佳料全年增長3% 大摩料4月賭收達189億澳門元

煤氣在滬完成韓國集裝箱輪甲醇燃料加注

許正宇：有147間家辦正部署港設立或擴展 來自內地及台灣佔大多數

標普惠譽急降合生創展信貸評級 短期或有流動性問題

福布斯全球富豪榜︱馬斯克重奪全球首富之位 張一鳴成中國首富 李嘉誠排名第幾？

致豐由泰國廠應付美國出口業務 料新能源業務三年後佔一半業務

德福廣場舉行「德福購物節 」 75個品牌推逾200項優惠

中電源動聯同領展停車場推電動車充電位服務

平保債轉股 持遠洋集團6.7%

GIC減持財險至5%以下

全日沽空金額減15% 恒生中國企業沽空增2倍

Hong Kong Web3 Ideathon由USTranscend隊贏得冠軍

小米：SU7電池有兩供應商 隨機安裝 事故車電池待查

AXA、達信、領展發表白皮書 推動可持續發展相連保險

恒指收市跌4點曾見1個月低 成交、北水齊縮 小米再跌4%

DSE︱牛角、牛涮鍋及好呷指定12分店非繁忙時間開放予應屆考生溫習 無須消費兼免費任飲

惠譽：內房今年首兩個月銷售改善 全年銷售額跌幅或少過預期的15%

Endowus伙另類投資公司Man Group 為星港客提供另類投資產品

滬指連升兩個交易日 深證成指終止三連跌

渣打鄭子豐：關稅最壞情况或令美國GDP增速最多跌2.5%

WeLab Bank推開戶活動 有機會贏周杰倫香港站演唱會飛

人民幣中間價逾兩個月低 在岸價近1個月最弱 瑞穗：注入更多雙向彈性