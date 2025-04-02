乘聯會數據顯示，3月內地新能源乘用車廠商批發銷量114萬輛，按年、按月均有37%升幅。以今年首季計，內地新能源車累積批發銷量286萬輛，按年升43%。

該會指，內地推出促進消費政策，加上車展等促銷活動，令3月汽車市場走勢良好。而且農曆新年後消費潮由燃油車轉向新能源車，令新能源車滲透率逐星期快速提升，成春季車市主要動力，而其中部分中小廠商表現尤為突出。

至於Tesla，該公司在中國面臨比亞迪（1211）、小米（1810）等車商挑戰，路透直指小米即將推出的SUV車款YU7料成Tesla的強勢競爭對手。就環球市場而言，Counterpoint Research 數據顯示，比亞迪今年將以15.7%的市佔率首次超越Tesla，躍升全球最大電動車銷售商，而同期特斯拉的市佔率則料為15.3%。

不過Tesla亦不甘示弱，近年該公司旗下車款於內地市場頻頻減價吸客，上月中更有消息指，該公司將利用上海工廠的現有生產線生產低成本版Model Y，料成本降約兩成，目標是重奪中國市場份額「失地」，相關車款預計明年開始量產。

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